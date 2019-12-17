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Saray'da yangın tatbikatı

Van Büyükşehir Belediyesi Saray İtfaiye Amirliği ekiplerince, Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

17.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:10Saray'da yangın tatbikatı
Van Büyükşehir Belediyesi Saray Amirliği ekiplerince, Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Okulda düzenlenen tatbikatta ilk önce olası bir yangında öğrenciler, yangın anında yapılması gerekenler, alınacak tedbirler, yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları konusunda bilgilendirildi.
Öğrencilerin de katıldığı tatbikatta senaryo gereği, yangın alarmının çalınmasının ardından öğrenciler sınıflardan dışarı çıkarak okul bahçesinde toplandı.
Ardından okulun bahçesinde yakılan ateş itfaiye ekipleri ile öğrenciler tarafından söndürüldü.

Mustafa Kemal Atatürk, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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