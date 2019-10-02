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Saray'da 'Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz' uygulaması

VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz" uygulaması yapıldı.

02.10.2019 18:12Saray'da 'Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz' uygulaması
VAN (İHA) – Van'ın Saray ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz" uygulaması yapıldı.

Van'ın Saray ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla yürütülen "Yaya Güvenliğinin Bekçisiyiz" etkinliği yapıldı. Atatürk Caddesi Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde jandarma ve emniyet ekiplerince yapılan uygulamaya; İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte sürücülere broşürü dağıtan Kaymakam Aydın, katılımcılara teşekkür etti. - VAN

İçişleri Bakanlığı, Aydın, Saray, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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