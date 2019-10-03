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Saray'da "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası

Saray ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenledi.

03.10.2019 12:42Saray'da
Saray ilçesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenledi.
İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 81 ilde ve ilçelerinde eş zamanlı "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında düzenlenen programda sürücülere broşür dağıtıldı.
İlçenin Atatürk Caddesi'ndeki Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde jandarma ve emniyet ekiplerince yapılan uygulamaya, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Aydın, sürücülere broşür dağıttı.

Aydın, Saray, Güncel

Kaynak: AA

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