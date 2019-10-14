Haberler » Güncel » Saray'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Saray'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Van'ın Saray ilçesinde sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih Suresi' okunup dualar edildi.

14.10.2019 11:27Saray'dan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Van'ın Saray ilçesinde sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih Suresi' okunup dualar edildi.

TSK'nın, Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Van'ın Saray ilçesinde tüm camilerde sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu, ardından da operasyona katılan askerler için dualar edildi.

Sabah namazına Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve İlçe Müftüsü Selman Coşkun da katıldı. - VAN

Barış Pınarı Harekatı, Saray, Fırat, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:00 Görme engelli Hamza'nın on parmağında on marifet
12:00 MHP'li Yalçın'dan Bahçeli açıklaması
11:54 Büyükşehir personeline 'Kalite Yönetim Sistemi' eğitimi
11:53 Müteahhitler sektördeki sorunlara çözüm bekliyor
11:54 Kantinciler dikkat!
11:58 Sıfır Atık Projesine öğrencilerden destek
11:58 Bosna Hersek'teki Paljenik Zirvesi'nden Mehmetçik'e destek
14.10.2019 12:01:09