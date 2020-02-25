Haberler » Güncel » Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı - Haber

Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı.

25.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:10Saray ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçesinde yapımı tamamlanan köprü hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Küçükyoncalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köprünün bir milyon 675 bin liraya mal olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın 11 ilçesinde de çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduklarını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak geniş bir hizmet yelpazesi ile Tekirdağ'ın 11 ilçesinde çalışıyoruz. Saray'ın Küçükyoncalı Mahallesi'nde de Köyiçi Köprüsü'nü kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."


Kadir Albayrak, Tekirdağ, Saray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 18:01:14