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Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Van'ın Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle gerçekleştirildi.

03.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:42
Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
Van 'ın Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreniyle gerçekleştirildi.
Kaymakamlık önünde düzenlenen törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene Kaymakam Aydın dışındaki protokol üyeleri alınmadı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Saray, Van, Güncel
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