Saray'ın Fedakar Öğretmenleri

23 Kasım 2018 Cuma 11:43



23 Kasım 2018 Cuma 11:43

Saray ilçesinin İran sınırındaki okulda görevli öğretmenler, türlü zorluklara rağmen öğrencilerine en iyi eğitimi verebilmek için fedakarca çalışıyor.İlçeye 64 kilometre mesafedeki Koçbaşı Ortaokulunda görevli öğretmenler, kış mevsiminin oldukça sert geçtiği ilçede tüm zorlukları aşarak öğrencileriyle yakından ilgileniyor.Okul Müdürü Ayşegül Eryener, öğrencilerin gözlerine baktıklarında tüm zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi.İlk başlarda köy hayatının çok zor geldiğini anlatan Eryener, "Sonra yavaş yavaş alıştım. Ayrıca ben astım hastasıyım köy havası iyi geldi. Öğretmenliğin sevgi, emek ve vefa olduğunu burada yaşadık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.Öğretmenler Demet Reyhanoğulları, Esra Orhan, Fatma Eşin, Şeyma Kıyar ve Mehmet Bekir Yüzügülü de bölgenin tüm zorluklarına rağmen öğrencilerine en iyi eğitimi verebilmek için çalıştıklarını dile getirdi.