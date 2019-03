Saray Kumaşı "Kutnu" Avrupa ve ABD Pazarında

Kaynak: AA

AYSU BİÇER - Gaziantep 'te yüzyıllarca el tezgahlarında dokunarak saraylara kadar giren "kutnu"yu yurt dışına pazarlamak hedefiyle kolları sıvayan Gaziantepli genç girişimci Ergin Eryetkin, bu kumaştan Avrupa ve ABD 'deki konsept mağazalar için özel siparişle gömlek üretiyor.Eryetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte padişah kaftanlarında kullanıldığı için "saray kumaşı" olarak da bilinen "kutnu"yu yurt dışına tanıtmaya kararlı olduğunu söyledi.Eryetkin, 6 yaşından itibaren çizim yapmaya başladığını, kıyafetlere, dikişe ve tasarıma çok meraklı olduğunu belirterek, bu yüzden lise ve yüksek öğrenimini de tekstil bölümlerinde tamamladığı vurguladı.Gaziantepli olması nedeniyle kutnuyu çok iyi bildiğini, bu yüzden ticaret hayatında da bu kumaşa ağırlık vermeyi kararlaştırdığını aktaran Eryetkin, "Gömlerg" markasıyla bu kumaşı dünyaya tanıtmak, bu kültürü yaşatmak istediğini kaydetti.Üniversiteden sonra özel sektörde tasarımcı ve tasarım eğitmeni olarak çalıştığını aktaran Eryetkin, "Kutnu kumaşıyla aramda özel bir bağ var. Çünkü kutnu bir kumaştan daha fazlası. Savaş zamanında askerlerimizin cephaneliklerini sarmış, bebeklere kundak olmuş, folklorik kıyafetlerimiz bu kumaştan dikilmiş, adeta bir anne gibi insanımızı sarıp sarmalamıştır." diye konuştu. New York 'a davet edilen 24 kişiden biri oldum"Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'nde (GETHAM) çalışma ofisi kurup kendi markasını oluşturduğunu anlatan Eryetkin, bir arkadaşının teşvikiyle ABD'de yaşayan iş adamı Hamdi Ulukaya 'nın Türk girişimciler için başlattığı destek programına başvurduğunu söyledi.Eryetkin, 7 bin 500 kişi arasından New York'a davet edilen 24 kişiden biri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: Amerika 'da girişimcilik eğitimi alarak bu projeyi daha profesyonel hale getirdim. Şu anda Dallas 'ta ve New York'ta kutnudan yapılmış gömleklerimiz satılıyor, kültürümüz dünyanın her yerine yayılıyor. Amerika ve Avrupa'da kutnu kumaşına çok yoğun ilgi var. İngiltere ve Amerika'daki girişimcilerle sürekli irtibat halindeyiz. Amacım, 5 yıl içerisinde geniş yelpazeye ihracat yapmak. Dünya çapında marka olmayı hedefliyorum."Tasarımını ve dikişini kendisinin yaptığı gömlekleri 1,5 yıldır ABD ve Avrupa'daki el yapımı ve doğal malzemeli kültürel ürünler satan konsept mağazalara özel siparişle hazırladığını aktaran Eryetkin, 4 ustaya da istihdam sağladığını dile getirdi."Gömlekler kayısı çekirdeğiyle satışa sunuluyor"Kutnu kumaşının üretim aşamalarında kayısı ağacı reçinesinin kullanıldığını hatırlatan Eryetkin, "Kutnu kumaşı tamamen geleneksel yöntemlerle dokunuyor. Dokuma aşamasında da kayısı ağacı reçinesi kullanılarak kumaşın daha kaliteli olması sağlanıyor. Ben de bu bilgiyi müşterilerimle paylaşarak, sattığım gömleklerin paketlerine kayısı çekirdeği koyuyorum. Böylelikle doğallık konusunda farkındalık yaratıyor, müşterilerimi doğaya ve geleceğe katkıda bulunmaya davet ediyorum."Eryetkin, gömleklerin 350 liradan satışa sunulduğunu aktararak, "Şu anda uzun ve kısa kollu gömlek ile elbise tipinde olmak üzere 3 model üretiyoruz. Yakında küçük bir atölyem olacak ve modellerimiz daha da çeşitlenecek." dedi.