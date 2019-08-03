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Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Spor ve Turizm Tanıtım Derneği SporTur tarafından "Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi.

03.08.2019 16:56 Saraybosna'da
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Spor ve Turizm Tanıtım Derneği SporTur tarafından "Bentbasa Uçurum Dalışları" düzenlendi.
Bu yıl 5'incisi düzenlenen uçurum dalışlarına katılan 20 sporcu, 18 metre yüksekliğindeki platformdan Miljacka Nehri'nin soğuk sularına atladı.
Yarışmacılar, dalışlara yoğun ilgi gösteren Saraybosnalılar ile şehirdeki turistlere adeta görsel şölen yaşattı.
Bentbasa Uçurum Dalışları'nın organizatörlerinden Dino Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce atlama yarışları olarak düzenlenen etkinliğin, bu yıl uçurum dalışına dönüştürüldüğünü ifade etti.
Bosna Herseklilerin 5 asırlık bir atlama geleneğine sahip olduklarını kaydeden Bajric, bu yılki etkinliğe Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin başarılı yarışmacılarından Avustralyalı Rhiannan Iffland ile Meksikalı Jonathan Paredes'in de katıldığını söyledi.

Saraybosna, Güncel

Kaynak: AA

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