Saraybosna'da "Diplomatik Kış Kermesi" - Saraybosna

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:21



01 Aralık 2018 Cumartesi 17:21

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 40 büyükelçiliğin katıldığı "Diplomatik Kış Kermesi" düzenlendi.Başkentteki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen geleneksel kermese, Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.Farklı ülkelerden yemeklerin ve ürünlerin yer aldığı yaklaşık 70 stanttan oluşan kermesten elde edilen gelirin, Bosna Hersekli ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlere ulaştırılması hedefleniyor.Bosna Hersek'teki büyükelçiliklerin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen kermeste Türkiye standı bu yıl da yoğun ilgi topladı.Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un eşi Pınar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada çok güzel bir amaç için yaklaşık 40 ülke bir araya geldik. Çok renkli, çok güzel bir ortamda, ihtiyaç sahibi, engelli veya maddi durumu kötü olan çocuklar için destek sağlamak amacıyla tüm ülkeler gönül birliği etmiş durumdalar." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin bu yıl da renkli stantlara sahip olduğunu dile getiren Koç, "Türkiye'deki belediyelerimizin gönüllü katkılarıyla ülkenin dört bir köşesinden gelen ürünlerimiz var. Diğer tarafta da sıcak yemeklerimiz, Türkiye'den, Türk mutfağından tatlarımız var. İlgi de çok yoğun standımıza. Umuyoruz ki günün sonunda hem çok güzel bir amaca ulaşmış olacağız hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmiş olacağız." diye konuştu.İsviçre'nin Saraybosna Büyükelçisi Andrea Rauber Saxer de peynirden çikolataya İsviçre'nin farklı lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını ifade etti.Kermesin önemine işaret eden Saxer, "İhtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatırken, Bosna Herseklilere kendi ülkemizi tanıtma fırsatı da buluyoruz." dedi.Sırbistan'ın Saraybosna Büyükelçisi'nin eşi Mira Kovacevic de büyükelçilik olarak kermese üçüncü kez katıldıklarını anımsatarak, "Bugün hepimiz aynı amaçla toplandık. Bosna Hersekli ihtiyaç sahibi çocuk ve gençlere yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Kovacevic, bu yılki kermese, dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic'in imzalı tişörtünü de bağışladıklarını kaydetti.Geçen yıl düzenlenen kermesten elde edilen yaklaşık 100 bin avro, engelli, kimsesiz, kanser tedavisi gören ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için kullanılmıştı.