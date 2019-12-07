Haberler » Güncel » Saraybosna'da hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı - Haber

Saraybosna'da hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kışın gelmesi ve hava sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen hava kirliliği endişeye neden oluyor.

07.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:06Saraybosna'da hava kirliliği tehlikeli seviyeye ulaştı
Bosna Hersek'in başkenti 'da kışın gelmesi ve hava sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen hava kirliliği endişeye neden oluyor.
Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeroloji Kurumunun verilerine göre, kirli havada bulunan PM10 zararlı partikül oranı gün içinde 330, yani "tehlikeli" seviyeye ulaştı.
ve gece saatlerinde görüş mesafesinin düşmesine neden olan yoğun hava kirliliği nedeniyle, Saraybosna Kantonu (KS) yetkilileri tarafından vatandaşlara motorlu araçların olabildiğince az kullanılması ve düşük kalorili yakacakların azaltılması uyarısında bulunuldu.
Sokağa çıkan Saraybosnalılar hava kirliliğinden etkilenmemek için ağız ve burunlarını şal ve giysileri ile kapatırken, gelecek hafta hava kirliliği seviyesinde düşüş beklendiği bildirildi.
Öte yandan, hava kalitesi izleme ağı AirVisual'ın verilerine göre, Saraybosna bu sabah dünyanın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı 10 şehirden biri oldu.
Başında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bulunduğu listede, Balkanlar'dan Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp de yer aldı.

CHP Parti Meclisi, Saraybosna, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:14 Organlarıyla 6 kişiye umut olan gencin cenazesi defnedildi - Haber
18:14 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Haber
18:14 Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını... - Haber
18:14 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:14 AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür Açıklaması - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
7.12.2019 18:16:08