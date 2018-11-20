Saraybosna'da Mevlit Kandili

Bosna Hersek
'in başkenti Saraybosna
'da, Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili münasebetiyle program düzenlendi.
Bosna Hersek İslam Birliği
Saraybosna Meclisi tarafından Türkiye
'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde yapılan programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.
Saraybosna Başimamı Kenan Music, bugün burada Hz. Muhammed'in anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, camiyi dolduran kalabalığa onun hayatından kesitler anlatıp hadisleri ile mesajlar verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman
ise dini, maneviyatı, geleneği ve kimliği güçlendiren bu tür programların düzenlenmesinin öneminin altını çizdi.
Gorazde Müftüsü Remzija Pitic de Hz. Muhammed'in tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğunu vurgulayarak, "Hz. Muhammed bizim aynamızdır. İslam, Peygamberimiz olmadan tam değildir. Bizlere namazı, orucu, haccı ve insan ilişkilerini öğreten odur." ifadelerini kullandı.