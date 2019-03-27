Saraybosna'da Osmanlı Mimarisi" Tanıtıldı - Saraybosna

Kaynak: AA

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Kenan Surkovic ile Elvira Bojadzic'in "Saraybosna'da Osmanlı Mimarisi" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen tanıtım programına çok sayıda vatandaş katılırken, program kapsamında açılan "Saraybosna ve İstanbul Camileri" konulu fotoğraf sergisi de yoğun ilgi gördü.Programda konuşan Surkovic, eserde Saraybosna'nın Osmanlı mirasına odaklandıklarını anımsatarak, "En erken dönemlerden 19. yüzyılın sonuna kadar olan bir zaman dilimini kapsıyor." dedi.Kenan Surkovic, kitapta Saraybosna'nın tarihine yer verdiklerini aktararak, "Eserde 7 büyük cami ve 25 mahalle camisinin yanı sıra 30 Osmanlı yapısına da ayrıntılı bir şekilde yer verdik." diye konuştu.Türkçe, Boşnakça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlanan kitabın rehber olarak da kullanılabileceğini kaydeden Surkovic, eserde bugüne kadar yayınlanmamış 250 fotoğrafa da yer verdiklerini vurguladı.Osmanlı arkeoloğu Adnan Muftarevic de yaptığı açıklamada, eserde Saraybosna'daki Osmanlı mimarisinin sıra dışı bir şekilde yansıtıldığına işaret ederek, "Söz konusu eser, türünün ilk örneği. Daha önce Saraybosna'daki Osmanlı mimarisi konusunda böyle güzel fotoğraflarla donatılmış bir kitabımız olmamıştı." ifadelerini kullandı.Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman ise kitabın Saraybosna'daki Osmanlı mimarisine çok yönlü ışık tutan, Bosna Hersek'in yüzyıllara yayılan sanatsal gelişimini anlamaya katkı sağlayan güzide bir eser olduğunu belirtti.