Saraybosna'daki "Bleiburg" ayini, faşizm karşıtlarınca protesto edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bleiburg Trajedisi" olarak da bilinen olayda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayin, faşizm karşıtları tarafından protesto edildi.

16.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:41
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bleiburg Trajedisi" olarak da bilinen olayda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayin, faşizm karşıtları tarafından protesto edildi.
İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ile iş birliği yapan ve Balkanlar'da büyük katliamlar gerçekleştiren Bağımsız Hırvatistan Devletinin (NDH) savaşın sonunda öldürülen asker ve sivil destekçileri için ayin düzenledi.
Saraybosna'daki İsa'nın Kalbi Katedrali'nde geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen ve Kardinal Vinko Puljic'in yönettiği ayin devam ederken, aynı saatte "Ben de anti faşistim" sloganıyla geniş katılımlı protesto yürüyüşü ve NDH'nın öldürdüğü siviller için anma programı da yapıldı.
Saraybosna'daki faşizm karşıtı sivil toplum örgütlerinin düzenlediği protestoya katılan yüzlerce insan, 1945 yılında 55 faşizm karşıtının Hırvat ustaşa rejimi tarafından idam edildiği Marin Dvor semtinde toplandı. İkinci Dünya Savaşı'nda ustaşa rejiminin öldürdüğü kurbanlar için saygı duruşunda bulunan kalabalık, daha sonra şehir merkezindeki Sönmeyen Ateş Anıtı'na yürüdü.
Göstericiler, Bleiburg ayininin, NDH'nın büyük zulümler yaptığı Saraybosna'da yapılmaması gerektiğini kaydederek, bunun tamamen politik bir hamle olduğunu savundu.
Bleiburg Trajedisi
Nazi Almanyası'nın savaşı kaybetmesinin ardından 1945 yılında Yugoslavya'dan kaçmaya çalışan ve Avusturya'nın Bleiburg şehrinde İngilizlere teslim olan binlerce NDH destekçisi asker ve sivil, İngilizler tarafından Yugoslavya'ya iade edildi.
Teslim edilen faşist Hırvat devletinin destekçilerinden birçoğu öldürülüp toplu mezarlara gömüldü, birçoğu da toplama kampları gönderildi.
Adını Yugoslav güçlerine teslim edildikleri Bleiburg'dan alan olayda, tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiği bilinmemekle beraber, Hırvatistan tarafı rakamı on binlerle ifade ediyor. Saraybosna’daki ’Bleiburg’ ayini, faşizm karşıtlarınca protesto edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Saraybosna, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
ABD’li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye’deki Karantina Adası’nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10’unda D vitamini eksikliği var Haber
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Son Dakika: Türkiye’de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye’de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Haber
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Adana’da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi Haber
Adana'da sıcaktan termometreler patladı, çocuklar su kanalında serinledi
Haberler››Güncel››Saraybosna'daki 'Bleiburg' ayini, faşizm karşıtlarınca protesto edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:44: Ordu Valisi Yavuz: "65 yaş üstü hariç vatandaşlar yarın evlerinde kalsın" - Haber 20:42: Libya'da Hafter milislerinin, başkentte yerlerinden edilmiş Libyalıların kaldığı sivil bölgeleri... - Haber 20:42: "Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcılarına FETÖ davası - Haber 20:42: Erzincan'da dağlık arazide yaralanan kişi kurtarıldı - Haber 20:40: Mersin Valisi Ali İhsan Su, işine son verilen belediye işçini ziyaret etti - Haber 19:58: Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 41 oldu, 1610 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:35: Belediye görevlileri inceledi, Antalya'da esrarengiz sarı tabakanın ne olduğu ortaya çıktı - Haberler 19:18: Dünya genelinde koronavirüs ölenlerin sayısı 310 bini geçti - Haber 15:27: ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu - Ekonomi 14:20: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz - Haberler