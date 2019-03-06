Saraybosna'daki Maarif Okullarına İlgi Artıyor

Kaynak: AA

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki okullarında öğrenim gören öğrenci sayısının 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başına kıyasla yüzde 100 arttığını ifade etti.TMV tarafından Saraybosna'daki Maarif Okulları kampüsünde ülkedeki medya temsilcileri için program düzenlendi.Maarif Okulları hakkında bilgi veren Sağır, TMV'nin Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim faaliyeti yapmaya tek yetkili kurum olduğunu hatırlatarak, Maarif Okullarının kaliteli kadrosu ve modern donanımı ile sağlıklı ve kaliteli nesiller yetiştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.TMV'nin Balkanlar'da Bosna Hersek'in yanı sıra Kosova, Arnavutluk ve Makedonya'da da faaliyet gösterdiğini aktaran Sağır, gelecek eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de faaliyete başlamayı hedeflediklerini kaydetti.Saraybosna'daki Maarif Okullarının bu ay içinde matematik ve fizik alanlarında kanton düzeyinde yapılacak yarışmalarda ev sahipliği üstleneceğini dile getiren Sağır, çalışanlarının tamamına yakınının Bosna Hersek vatandaşlarının oluşturduğu bu okulların, ülkenin istihdamına da önemli katkı sunduğunu vurguladı.Maarif Okullarının kısa zamanda Bosna Herseklilerin güvenini kazandığını söyleyen Sağır, okullarında 150 öğrenci bulunduğunu ve bu sayının 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başına kıyasla yüzde 100 arttığını ifade etti.Saraybosna'nın Mojmilo semtindeki kampüste faaliyet gösteren Maarif Okulları, geçen eylül ayında kapılarını açmıştı. Anaokulu, ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim verilen okulun kampüsünde spor salonu ve yemekhane de bulunuyor.