Haberler » Güncel » Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Haber

Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan Gazi Hüsrev Medresesi'nin 483'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

08.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:15
Bosna Hersek'in başkenti 'daki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan Gazi Hüsrev Medresesi'nin 483'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.
Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan ve yaklaşık beş asırdır aralıksız olarak eğitime devam eden tarihi medresede düzenlenen programa Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri, medrese öğretmenleri ve öğrencileri, eski mezunlar ile diğer davetliler katıldı.
İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enes Ljevakovic, yaptığı konuşmada, medresenin bölgede örnek bir okul olduğunu belirterek, "Medrese, kaynakları kuruduğu zamanlarda bile halkın ruhunu besledi. O zaman kök salanlar, sonrasında çok güzel çiçekler açtı." diye konuştu.
Medrese Müdürü Mensur Malkic de bugün medresede 485 öğrencinin eğitim aldığını aktararak, kız öğrencilerin eğitim aldığı medrese binasının yenilenmesi için de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Medrese öğrencilerinden Lamija Nezirovic ise sosyal hayatın temellerinin atılmasında eğitimin önemine dikkati çekerek, medresede aldıkları eğitimin gelecekleri için çok önemli olduğunu vurguladı.
Törende ayrıca, medrese öğrencilerinden oluşan koro ilahiler okudu.
483 yıllık eğitim kurumu
Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu olan Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de yaptırılan medrese, Osmanlı Devleti bölgeden çekildikten sonra da eğitim vermeye devam etti. Eski Yugoslavya döneminde de eğitime ara vermeyen medrese, 1992-1995'deki yaşanan Bosna Savaşı'nda şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.
Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Müslüman Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat fakültelerinde değil, diğer fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.
Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı

Saraybosna, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:50  Tarsus'a şehit ateşi düştü - Haber
20:50  Yemen'deki Husilerden "ABD'ye karşı İran'a destek" açıklaması - Haber
20:50  Muğla'daki cinayet davası sanığından "Ayağım takıldı" savunması - Haber
20:50  Roma Kulübü, milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa da ulaştı - Haber
20:50  ABD Başkanı Trump: "İran şu aşamada durulmuş görünüyor" - Haber
19:50  Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tahdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
8.01.2020 20:55:18