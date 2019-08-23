Haberler» Dünya» Haber

Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu

Bosna Hersek'te yapılan 25. Saraybosna Film Festivali'nde "Kız Kardeşler" adlı Türk filminin yönetmeni Emin Alper, alanında en iyisi seçilerek Kalbi Ödülü'nü kazandı.

23.08.2019 12:15 Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu
Bosna Hersek'te yapılan 25. Saraybosna Film Festivali'nde "Kız Kardeşler" adlı Türk filminin yönetmeni Emin Alper, alanında en iyisi seçilerek Kalbi Ödülü'nü kazandı. Emin Alper "Kız Kardeşler" filmi ile annelerinin ölümünden sonra babaları tarafından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin yaşadıklarını ele alıyor. Emin Alper'in "Kız Kardeşler" filmi Türkiye'de 13 Eylül'de gösterme girecek.

Festivalde 270 film yarıştı

Dünyanın dört bir tarafından gelen oyuncu, yönetmen ve yapımcılar "Saraybosna'nın Kalbi" adı verilen festival ödülleri kapsamında tarihi Ulusal Tiyatro Binası'nda bir araya geldi. 16 Ağustos'ta başlayan festivalde 270 film yarıştı.
Euronews.com'da Görüntüle

Saraybosna, Emin Alper, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
12:27   ABD, Türkiye'ye Patriot satış teklifini geri çekti
12:23   Prens Harry özel uçakla, Prens William ucuz uçakla uçtu
12:15   Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu
12:15   Boğazı kesilen Emine Bulut'un saldırıya uğradığı ana ilişkin görüntüler yayımlandı
12:10   Filistin'de patlama: 3 yaralı
12:06   Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı
12:02   Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü