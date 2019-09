Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da bu yıl ikincisi düzenlenen ve 36 ülkeden 100'ün üzerinde firmanın katıldığı Saraybosna Helal Fuarı başladı.Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu fuarın, Skenderija Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, üst düzey yetkililerin yanı sıra helal tedarik zincirinin her alanından temsilciler katıldı.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, helal ürün sektörünün gün geçtikçe geliştiğini kaydederek bu sektörün küresel ekonominin fenomenlerinden biri haline geldiğini belirtti.Fuarın ikinci yılında büyük katılımcı sayısına ulaşmasının etkileyici olduğunu ifade eden Dzaferovic, "Bu, fuarın ekonomiyi geliştirme, iş adamlarını bir araya getirme ve yeni iş alanları oluşturma konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunun göstergesidir." dedi.Dzaferovic, İslam ülkeleri ile kültürel ve geleneksel bağları ile Avrupa Birliği'ne (AB) yakınlığının Bosna Hersek'e helal endüstri alanında avantaj sağladığını vurguladı.Video konferans aracılığıyla katılımcılara hitap eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de fuarın helal endüstrinin buluşma noktası olarak geleneksel hale gelmesini temenni ederek "Son yıllarda helal endüstrinin yatırım potansiyeli kanıtlandı. Helal, Müslümanlara hitap eden bir endüstri olmanın çok ötesindedir. Helal üretim, artık evrensel düzeye taşındı." ifadelerini kullandı.Malezya İç Ticaret Bakanı Saifuddin Nasution İsmail de fuarın helal endüstrinin her alanından üreticileri bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Malezya'nın helal endüstrinin lider ülkelerinden biri olduğunu söyledi.- "Türkiye'de helal gıda her yıl yüzde 100 büyüyor"İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da İstanbul'un Türkiye'nin, Saraybosna'nın ise Bosna Hersek'in en önemli ticaret ve sanayi şehri olduğunu belirterek bu iki şehrin fuar sebebiyle mevcut özelliklerine yenisini ekleyerek ekonomi ve ticarette büyük iş birlikleri geliştireceklerini söyledi.Helal ürün pazarının özellikle son dönemde çok dikkat çeken bir pazar haline geldiğini anımsatan Kuralay, 1,6 milyar Müslüman nüfus ile 57 Müslüman ülkesinin dünya helal piyasasının sadece yüzde 20'sini ürettiğine dikkati çekti.Türkiye'de helal gıda sektörünün her yıl yüzde 100'e yakın büyüme gösterdiğini aktaran Kuralay, "Bosna Hersek'in de bu sektörde ne kadar öncü olduğunun bilincindeyiz. Bu alanda ortaklaşa çıkarılacak işler, girişilecek yatırımların çok verimli olacağı inancını taşıyorum." dedi.BBI Genel Müdürü Amer Bukvic de fuarın ikinci kez düzenlenmesinin Saraybosna'nın helal endüstrinin merkezi haline gelmesinde önemli olduğunu vurgulayarak "Helal gıda, sadece Müslümanlar için değil, sağlıklı beslenme için de önemli." diye konuştu.- "Helal, Bosna Hersek'te bir trend değil, yaşam tarzıdır"Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic de Saraybosna'nın böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Boşnaklar, İslam'ı kabul ettikleri günden bu yana helal ile harama dikkat etmiştir. Helal kavramı, Bosna Hersek'te bir trend değil, yaşam tarzıdır." ifadelerini kullandı.Helal endüstri tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getiren fuar, 28 Eylül'e kadar devam edecek ve en başarılı katılımcılara Saraybosna Helal Fuarı Ödülü verilmesiyle sona erecek.İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği desteğiyle düzenlenen fuara Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de olmak üzere 36 ülkeden 100'ün üzerinde firma katılıyor.