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Saraybosna KOMEK'te üretilen ürünler fuarda görücüye çıktı

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) Saraybosna Şubesi'nde üretilen ahşap boyamadan filografiye, kağıt rölyeften giyim ve mefruşata kadar pek çok ürün Saraybosna'da açılan "Üretim, Tanıtım ve Dağıtım Fuarı"nda tanıtıldı.

13.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:17Saraybosna KOMEK'te üretilen ürünler fuarda görücüye çıktı
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) Şubesi'nde üretilen ahşap boyamadan filografiye, kağıt rölyeften giyim ve mefruşata kadar pek çok ürün Saraybosna'da açılan "Üretim, Tanıtım ve Dağıtım Fuarı"nda tanıtıldı.

KOMEK Saraybosna Şubesi'nde üretilen el emeği göz nuru ürünler "Üretim, Tanıtım ve Dağıtım Fuarı"nda tanıtıldı. Saraybosna Mirza Delibasiç Merkezinde gerçekleştirilen Üretim, Tanıtım ve Dağıtım Fuarı'nda, KOMEK Saraybosna atölyelerinde üretilen pek çok el emeği göz nuru ürün görücüye çıktı. Fuara gelen ziyaretçiler; ahşap boyama, ipek boyama, filografi, ıslak keçe, kağıt rölyef, alüminyum rölyef, giyim ve mefruşat gibi ürünleri görme fırsatı buldu. Ayrıca KOMEK standına uğrayan ziyaretçiler, haftaya başlayacak ve Nisan ayı sonuna kadar devam edecek kurslara kayıt olma imkanı da buldu. - KONYA

Saraybosna, Güncel

Kaynak: İHA

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