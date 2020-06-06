SARAYBURNU'NDA DENİZE GİRDİLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar, Sarayburnu sahilinde denize girmeye başladı.

06.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:38
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar, Sarayburnu sahilinde denize girmeye başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar, Fatih Sarayburnu sahilinde denize girmeye başladı. Deniz kenarın güneşlenen ve sohbet eden vatandaşların serinlemek için denize girdikleri görüldü. Sahilde giren vatandaşların sosyal mesafeye de dikkat ettikleri görüldü.
Samatya'da oturduğunu ve cezaevinden afla birlikte çıktığını belirten Hürşit Balkış, "Uzun bir süredir cezaevindeydim, 30 - 35 sene cezaevinde kaldım. Sonrasında evdeydim, şimdide Sarayburnu'na denize geldim. Otobüslere binmiyorum, taksi kullanıyorum. Elimden geldiği kadar dikkat ediyorum " dedi. Zeytinburnu'nda yaşadığını ve denize girmek için Sarayburnu'na geldiklerini belirten Mehmet Atagün ise, " Bundan sonra inşallah daha iyi gider, dikkat ediyoruz mesafeye bunalmıştık evde de sahiller açıldı biraz kendimize geldik. Sarayburnu'na İstanbul'un her yerinden gelen var " diye konuştu. Turgay Tunç da, " Bağcılar'dan geliyoruz, hava güzel, su güzel bizde stresimizi atmaya geliyoruz. Yakın mesafede durmuyoruz, 1 - 2 metre arayla atlıyoruz. Yaz boyunca buradayız kışa kadar buradayız " dedi. SARAYBURNU’NDA DENİZE GİRDİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fatih, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol’un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Haberler››Güncel››SARAYBURNU'NDA DENİZE GİRDİLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:36: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular Caddebostan sahiline koştu - Haber 15:35: ABD'nin Viyana Büyükelçiliği önünde George Floyd protestosu - Haber 15:35: 2000 yıllık mezar odasını depo olarak kullanıyor - Haber 15:35: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber 15:34: 15 yaşındaki kızı kaçıran 37 yaşındaki davulcu tutuklandı - Haber 14:29: Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber