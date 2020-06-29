Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine kurbanlık desteği
Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine kurbanlık dağıtacak.
29.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:35
Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Mustafa Solmaz da kurbanlık alınmasına destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Solmaz, "Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin. Güzel bir hizmetin içinde olduklarını düşünüyorum. Bütün derneklerimizden de güçleri yettiği kadar bu gibi faaliyetlerin içinde olmalarını istiyorum. Ayrıca bu organizasyonu yapan dernek başkanımız Ferdi Dinçsoy'a teşekkür ediyorum." dedi.
Kurbanlık besleyen Hüseyin Açıkgöz de toplu şekilde kurbanlıkları sattıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Kurban Bayramı'nın yaklaştığını ve kurbanlıkları artık besiye çektiklerini vurgulayan Açıkgöz, "Kurbanlıkları pazara götürdüğümüzde satılıp satılmayacağı belli olmuyor. Bu şekilde köyümüzde toplu satılması bizim için çok iyi oldu. Derneğimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA