Haberler» Güncel» Haber

Sarayköy'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kendisini jandarma olarak tanıtarak girdiği evlerde dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

19.08.2019 11:34 Sarayköy'de dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Kendisini jandarma olarak tanıtarak girdiği evlerde dolandırıcılık ve hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde 79 yaşındaki A.T'nin evine kendisini jandarma olarak tanıtarak giren bir kişinin, 10 bin lira çaldığı yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı.
Şüphelinin kimliğini güvenlik kamerasından tespit eden Jandarma ekipleri, zanlıyı saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramada, 10 bin lira ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Jandarma'daki işlemlerinin Sarayköy Adliyesine sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan iki hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Sarayköy, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:33   Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
12:33   SURİYE Binlerce kişi, can güvenliği için İdlib'ten kaçıyor
12:33   TONLARCA DOMATESİ ÇÖPE ATAN İŞ YERİ SAHİBİ: 20-30 KASA DÖKTÜK -2
12:33   HAKKARİ KAHVERENGİ SOKAK KEDİSİ, VAN KEDİSİ DOĞURDU
12:33   BATMAN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KARI KOCA ÖLDÜ
12:32   Van Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılması
12:31   Hasankeyf'teki 650 yıllık Koç Camii yeni yerine yerleştirildi