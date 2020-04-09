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Sarayköy'de su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Sarayköy'ün içme suyu hattında devam eden arıza çalışmaları ile ilgili vatandaşları uyardı.

09.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:29
Sarayköy'de su kesintisi yaşanacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Sarayköy 'ün içme suyu hattında devam eden arıza çalışmaları ile ilgili vatandaşları uyardı. Suyun tasarruflu kullanılmasını ve içme suyu depolarındaki suyun çalışma süresi boyunca yetmemesi durumunda su kesintisi yaşanabileceğini belirten DESKİ vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

DESKİ Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 2020 Cuma günü 12.00-00.00 saatleri arasında Sarayköy ilçesi içme suyu hattında devam edecek arıza çalışmaları esnasında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. DESKİ, içme suyu depolarındaki suyun çalışma süresi boyunca yetmemesi durumunda su kesintisi yaşanabileceğini belirterek vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Ekiplerin ilçe sakinlerinin mağdur olmamaları açısından çalışmalarını titizlikle gerçekleştireceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sarayköy, DESKİ, Güncel
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