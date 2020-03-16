Saraylar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor
Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı saraylarda dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.
16.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:51
Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı saraylarda dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, antibakteriyel dezenfekte işleminin Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında yapıldığını söyledi.
Beylerbeyi Sarayı'nın günlük ortalama bin ziyaretçiyi ağırladığını dile getiren Güllü, "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle Beylerbeyi Sarayına, Dolmabahçe ve Topkapı saraylarında olmayan el dezenfektanlarını kapı girişlerine koyduk. Ziyaretçilerimiz turnike ve bahçeden sonra saraya girerken ellerini dezenfekte ederek sarayı gezebilecekler." dedi.
Turnikelerden itibaren turistlerin gezi güzergahlarının haftalık olarak dezenfekte edileceğini aktaran Güllü, Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarının pazartesi, Topkapı Sarayı'nın ise salı günleri dezenfekte edileceğini ifade etti.
Bu arada uzman ekip, Beylerbeyi Sarayı'nda turnikelerden başlayarak, bahçe, merdivenler ve salonları dezenfekte etti.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, antibakteriyel dezenfekte işleminin Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında yapıldığını söyledi.
Beylerbeyi Sarayı'nın günlük ortalama bin ziyaretçiyi ağırladığını dile getiren Güllü, "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı olarak yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle Beylerbeyi Sarayına, Dolmabahçe ve Topkapı saraylarında olmayan el dezenfektanlarını kapı girişlerine koyduk. Ziyaretçilerimiz turnike ve bahçeden sonra saraya girerken ellerini dezenfekte ederek sarayı gezebilecekler." dedi.
Turnikelerden itibaren turistlerin gezi güzergahlarının haftalık olarak dezenfekte edileceğini aktaran Güllü, Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarının pazartesi, Topkapı Sarayı'nın ise salı günleri dezenfekte edileceğini ifade etti.
Bu arada uzman ekip, Beylerbeyi Sarayı'nda turnikelerden başlayarak, bahçe, merdivenler ve salonları dezenfekte etti.
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Kaynak: AA
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