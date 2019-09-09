Saraylı – Örcün Turizm ve Kültür Festivali renkli geçti

Gölcük'ün en eski yerleşim bölgesi olan tarihi yerleri ve kültürüyle çekim merkezi halini almış, Saraylı ve Örcün Köyleri, bu yılda kültür ve turizm festivaline ev sahipliği yaptı.

İki gün süren festival açılış programıyla başladı. Açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş ve Ahmet Karadağ, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, İl Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Ayşe Dışpınar, Belediye Meclis Üyesi Oğuz Çelebi ve Murat Eker, Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, Saraylı Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Aktaş, Örcün Mahallesi Muhtarı Mustafa Uyar, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

MEHTER İLE BERABER FESTİVAL YÜRÜYÜŞÜ

Yapılan konuşmalarda Saraylı ve Örcün'ün turizm ve kültür noktasında Gölcük'ün önemli yerleri arasında olduğundan bahsedildi ve bu noktada yapılan festivalle de gerekli gelişime katkı sağlamayı hedeflendiğine dikkat çekildi. Konuşmaların ardından Gölcük Belediyesi Halk Oyunları Ekibi muhteşem bir gösterisi gerçekleştirdi ve Mehter Takımıyla beraber Saraylı'dan Örcün'e festival yürüyüşü yapıldı.

STANTLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İki köyde de el emeği göz nuru, doğal köy ürünlerinin yer aldığı stantlar festival boyunca açık kaldı ve büyük ilgi gördü. Örcün'de Çeyiz Sandığı Sergisi açılırken, Sultan Hatun Konağı'nda çeşitli ikramlar yapıldı. Saraylı'da da Fotoğraf ve Çeyiz Sandığı Sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Ayrıca Saat 17.00'dan 22.30'a kadarda gelenek ve göreneklerimize uygun kına gecesi eğlencesi düzenlendi. 23.30'da yapılan heyamola etkinliği de festivale büyük renk kattı.

YARIŞMALAR RENK KATTI

Pazar günü festival tüm hızıyla devam etti. Saraylı ve Örcün'de tarihimizde yer tutan eğlenceli yarışmalar festivale olan ilgiyi arttırdı. Ayrıca bu seferde Örcün Köyünde kına gecesi eğlencesi ve heyamola etkinliği düzenlendi. Saat 17.00'dan, 23.00'a kadar da canlı müzik eşliğinde eğlenceler Örcün'de devam etti. Festival boyunca da Örcün, Saraylı arasında isteyenler atla gezinti yaptılar.