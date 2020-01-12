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Balıkçılar ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sardalya avlayan balıkçıların ağına 450 kiloluk orkinos balığı takıldı. Denizli balık pazarına getirilen orkinos, 22 bin 500 TL'ye satıldı. Dev balığı karşılarında gören Denizlililer satın almak için yarıştı.

12.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:24

Denizlili balıkçılar tarafından, 'in ilçesinde ağlara takılan 450 kilogramlık dev orkinos balığı Denizli'de balık halinde satışa sunuldu.

KİLOSU 50 TL'DEN SATILDI

Balık halinde dev orkinosu gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Orkinosun fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar, ilk defa bu kadar büyük bir orkinos gördüklerini belirtti. Balık halinde satışa sunulan dev orkinos balığı bir taraftan pişirilerek vatandaşlara ikram edilirken, bir taraftan kesilerek parçalar halinde kilosu 50 TL'den satıldı.

"VATANDAŞ 1 KİLO ALIYOR, 1 KİLO YİYOR"

Balık halinde dev orkinosu satışa sunan Fikret Uzkuç, "Mavi yüzgeçli orkinos balığı, 400 kilogramın üzerinde ve bu ağlarla tutulan bir balık. Ege Denizinde yakalanan bir balık. Sardalya avlayan arkadaşlarımız yakaladı. Balığın kilosu 50 lira, ama deri yok, kılçık yok, kemik yok hiçbir şey yok. Sadece et olarak veriyoruz. Zaten kalın bir derisi var. Kemikleri kalın onun için vatandaş, bir kilo alıyor, bir kilo yiyor" dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Balığı karşılarında görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar orkinos ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçılar ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı

Denizli, Çeşme, İzmir, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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