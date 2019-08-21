Sardinya Adası'ndan hatıra olsun diye 40 kilo kum alan çift, hapis cezasıyla karşı karşıya

İtalya'nın Sardinya Adası'nda ilginç bir "hırsızlık" olayı yaşandı. İsimleri açıklanmayan Fransız bir çift, plajlarıyla ünlü adadan aldıkları 40 kilo kumla yakalandı. Yakalanan çift, Chia Plajı'ndan pet şişelere doldurdukları kumları hatıra olarak yanlarında götürmek istediklerini ve suç işlediklerini bilmediklerini söyledi. Polis yetkilileri ise plajlarda farklı dillerde uyarılar yer aldığını belirtti. Çiftin Porto Torres Limanı'ndan Fransa'nın Toulon kentine giden bir arabalı vapura binmek üzereyken yakalandığı açıklandı.

KUM VE TAŞLAR KAMU MALI

İtalya'da 2017'de çıkarılan bir yasayla plajlardaki kum, çakıl ve deniz kabukları kamu malı kapsamına alınmıştı. Yasada bu suç için 3 bin euro para ve 1 ile 6 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor. İtalyan polis yetkilileri, Sardinya kumunun internette yasa dışı olarak ticaretinin yapıldığına dikkat çekiyor. Bir polis yetkilisi CNN Televizyonu'na "Sardinya halkı, deniz kabukları ve kum çalan turistlere karşı çok öfkeli. Çünkü bu gelecek nesillerin malını çalmak demek. Ayrıca bu hırsızlık, hassas çevremizi riske atıyor" dedi.