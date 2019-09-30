Sardinya Adası'ndan kum alanlara 3 bin euroya kadar ceza kesiliyor

Beyaz ve ince kumlu sahilleri ile ünlü İtalya'nın Sardinya Adası, dünyanın çok sayıdaki ülkesinden yüz binlerce turisti bölgeye çekmeye devam ediyor. Masmavi denizin kıyısındaki pudra yumuşaklığına sahip beyaz kumlar, bölgeye gelen turistlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Ada yönetimi, bu güzelliği korumak için olağanüstü önlemler uyguluyor.

3 BİN EUROYA KADAR CEZA KESİLİYOR

Sardinya adasındaki birçok plajın girişinde, kum, deniz kabuğu, taş, yosun gibi "denize ait" materyalleri almanın 2017 yılında çıkarılan yasayla yasak olduğu ve bu suçu işleyenlerin para cezasına çarptırılacağı yönünde uyarılar bulunuyor.

Bu yasağa uymayan turistlerin çarptırıldıkları yüksek miktardaki para cezalarına ilişkin haberler sıklıkla medyada yer buluyor. "Kum hırsızı" olarak anılan bu kişilere 500-3000 euro arası cezalar kesiliyor. 3 bin euro 18 bin 500 TL yapıyor.

ELE GEÇİRİLEN KUM 5 TONA ULAŞTI

BBC'nin haberine göre Sardinya'daki havaalanlarında sık sık turistlerin bavullarında "çalıntı kum" aramaları yapılıyor. Geçen yıl yalnızca Alghero kentinin havalimanında 200 kg'den fazla plaj kumu ele geçirilmişti.

2015 yılı verilerine göre ise Sardinya'nın başkenti Cagliari'deki havalimanında ele geçirilen kum miktarı 5 tona ulaştı.

Sardinya'daki bazı belediyeler, sahillerdeki kumların azalmaması için oldukça ince eleyip sık dokuyor. Islak plaj havularına kumlar yapışabileceği için bazı plajlarda kumlara havlu dahil örtü serilmesi yasaklanmış durumda.