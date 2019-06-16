16.06.2019 16:43
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Sardinya Rallisi'nin kazananı Dani Sordo oldu

Sardinya Rallisi

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2019 sezonu, İtalya Sardinya ayağıyla devam ediyor.

Türkiye'nin de ev sahipleri arasında yer aldığı, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2019 sezonu, İtalya Sardinya ayağıyla devam ediyor. 19 etaptan oluşan yarışın kazananı ise Dani Sordo oldu.

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği WRC'nin 2019 sezonunun sekizinci yarışı olan İtalya Sardinya Rallisi 13-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Şampiyonluk için mücadele eden pilotlar dört günde 19 etabı geçip, toplamda 310.52 kilometre yol kat ettiler. İtalya Sardinya rallisini birinci olarak tamamlayan isim ise Hyundai Motorsport pilotu Dani Sordo oldu. Sordo'nun toplam 3 saat 32 dakika 27 saniye ile bitirdiği ralliyi M-Sport pilotu Teemu Suninen, 13 saniye farkla ikinci, Sordo'nun takım arkadaşı Andreas Mikkelsen ise 32 saniye farkla üçüncü tamamladı.

Türkiye Rallisi 12-15 Eylül'de Marmaris'te

Bu yıl 14 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı ise yine Türkiye'den geçecek. Marmaris'te 12-15 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 14 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. Şili'nin ardından sırayla Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye, İtalya, Sardinya Adası, Spor

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