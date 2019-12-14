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Sare Davutoğlu'ndan eşinin kurduğu partiye ilk yorum: Geleceği konuşma zamanı

Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davtoğlu, eşinin kurduğu Gelecek Partisi ile ilgili olarak "Sayın Ahmet Davutoğlu 'geleceği konuşacağız' dedi. Şimdi geleceği konuşma zamanı" ifadelerini kullandı.

14.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:30

AK Parti'den istifa eden ve yaklaşık bir yıldır yeni parti için hazırlıklar yapan Ahmet Davutoğlu, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verilen Gelecek Partisi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Kurulan yeni partiyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da suskunluğunu bozdu. Bayan Davutoğlu, "Şimdi geleceği konuşma zamanı" dedi.

Gelecek Partisi'nin kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı'na yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Bilkent Otel'de partisi için tanıtım toplantısı düzenledi.

DAVUTOĞLU HAYATA GEÇİRECEKLERİNİ ANLATTI

Davutoğlu, siyasetlerinin temel felsefesinin "geleneğe saygılı özgürlükçülük", siyasetlerinin temelinin "insan onurunu korumak ve yüceltmek" olduğunu dile getirerek,siyasi yöntem ilkelerinin "kapsayıcılık" olduğunu, buna göre "çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu" bir yaklaşımı hayata geçireceklerini anlattı.

PARTİNİN LOGOSU

Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı yer alıyor. Parti logosunun anlamı, çınar yaprağı kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor.

"İLK KEZ BURADA GÖRDÜM"

Davutoğlu'nun konuşma yaptığı salonda kendisine uzatılan mikrofona açıklamalar yapan Sare Davutoğlu ise "Hayırlı olsun. Evlatlarımız için geleceğimiz için hayırlı olur inşallah. Kurucular Kurulu'nu ben de ilk kez burada gördüm. Sayın Ahmet Davutoğlu 'geleceği konuşacağız' dedi. Şimdi geleceği konuşma zamanı. Ben mesleğime devam ediyorum yine devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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Sare Davutoğlu'ndan eşinin kurduğu partiye ilk yorum: Geleceği konuşma zamanı

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