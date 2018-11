Sare Eğitim Kurumları Öğrencileri 'Stand Up' Gösterisi ile Moral Buldu

20 Kasım 2018 Salı 11:53



20 Kasım 2018 Salı 11:53

Sare Eğitim Kurumları öğrencileri, sınav haftasının ardından Cem İşçiler'in stand up gösterisi ile moral buldu.Öğrencilerin sosyal aktivitelerine önem veren ve eğitim sezonu içerisinde birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Sare Eğitim Kurumları, bu seferde stand up gösterisi düzenledi. YİKOB'ta düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Cem İşçiler'in stand up gösterisi ile moral buldu.Etkinlik hakkında bilgiler veren Sare Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup İdiz, "Geçtiğimiz hafta öğrencilerimiz yazılı haftasıydı. Çocuklarımız büyük bir başarıyla yazılılarına son verdiler. Bizde çocuklarımızın morallerini yükseltmek, onları biraz rahatlatmak amacıyla İstanbul 'dan Cem İşçiler'i getirdik. Kendisi de bizi kırmadı, bu güzel günü bize yaşatıyor. Bu sınav sürecinin akabinde böyle bir etkinlik onlar içinde çok iyi oldu. Sare Eğitim Kurumları olarak hem gezi hem aktivite hem de bu tip etkinliklerle çocuklarımızın her an moral ve motivasyonlarını yüksek tutma niyetindeyiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ