Sare Koleji'nde mezuniyet sevinci

Sare Eğitim Kurumları, Kadir Has Kültür Merkezinde öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi.Öğrenciler için yapılan mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sare Eğitim Kurumları Müdür Yardımcısı Zehra Yağmur " Kayseri 'nin dört bir tarafından gelerek bizlere can katan sevgili öğrencilerimiz, bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buraya ilk geldiğinizde heyecanınızı paylaşan Sare Eğitim Kurumları, şu an sizlerin ayrılık hüznüne şahitlik ediyor, ama yüreğinizi burkan bu hüzün aynı zamanda size bundan sonraki hayatınızda güç verecektir" şeklinde konuştu.Sare Eğitim Kurumlarının öğrencilere çok şey kattığına değinen Zehra Yağmur, "Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimleri en faydalı şekilde kullanacağınıza,en iyi şekilde yaşatacağınıza eminim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından öğrencilerin sahne aldığı tiyatro gösterisi izlendi.Program, mezuniyet belgelerinin takdim edilmesinin ardından kep atma töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.Mezuniyet törenlerinin hüzün ve sevinci bir arada yaşattığını ifade eden Sare Eğitim Kurumlarını Genel Koordinatörü Sinem Demircan Tokmak, "Öğrencilerinden ayrıldıkları için üzgün olduklarını ama bir taraftan da bu büyük fedakarlığı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. - KAYSERİ