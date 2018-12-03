Sarf Malzemelerine Küçük İşletmeler 2,500 Lira, Büyük İşletmeler 300 Bin Lira Harcıyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:35

İşletmelerin yıllık ofis sarf malzeme giderlerine ilişkin yapılan bir analiz çalışmasına göre 12 milyar liraya ulaşan pazarda küçük işletmelerde ortalama 2,500 liraolan yıllık ofis sarf malzeme gideri, büyük işletmelerde 300 bin liraya ulaşıyor.Çalışmaya göre en çok tüketilen ürünün çay olduğu belirlenirken, sağlıklı beslenmeye özen gösteren beyaz yakalılar sallama çayı cam ya da kupa bardakta, mavi yakalılar ise dökme çayı kullan-at bardakta içiyor. Analize göre yazılım şirketi çalışanları ise daha çok atıştırmalık ürünler tüketiyor.Analize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ofix.com CEO'su Gürkan Uğraş, çalışma alanlarına göre sipariş verilen ürünlerin de değişiklik gösterdiğini belirtti. İşletmelerde sarf malzeme olarak ağırlıklı çay, kahve, şeker, karıştırıcı, karton bardak, fotokopi kağıdı, poşet dosya, pil, koli bandı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi ürünlerin tüketildiğine dikkat çeken Gürkan Uğraş, çalışmada tüketici alışkanlıklarına ilişkin önemli bulgulara ulaştıklarını açıkladı. Gürkan Uğraş, "Beyaz yaka ağırlıklı işletmelerde çay tercihi daha çok bardak poşet çaylar ve bitki meyve çayları olarak göze çarpıyor. Buralarda sağlıklı ürünler fazlaca tüketiliyor. Mavi yaka ağırlıklı işletmelerde 2-5 kg dökme çaylar, kullan-at bardaklar ile sıvı sabun ve kağıt havlu tüketimi oldukça fazla" dedi.Yazılımcılar atıştırmalık ürünleri seviyorMimarlık ofisleri, noterler, serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM) ve tercüme ofislerinde fotokopi kağıdı, poşet dosya, klasör ve koli bantlarının yanında çay ve kahvenin ön planda olduğunu vurgulayan Gürkan Uğraş, yazılım şirketlerinde ise kahve ve çayın yanında en çok tüketilen ürünlerin atıştırmalık, gazlı ve gazsız içeceklerden oluştuğunu bildirdi.Çalışan sayısına göre yapılan analizde işletmelerin sipariş sürelerine ilişkin bilgilerin de elde edildiğini belirten Gürkan Uğraş, "İşletmelerde çalışan sayısına göre sipariş adetleri ve sıklıkları değişiklik gösteriyor. 1 ila 10 kişinin çalıştığı ofisler 2-3 ayda bir ürün siparişi verirken, 150 ila 250 kişinin çalıştığı işletmelerde bu süre 15 güne kadar düşüyor" dedi. - İstanbul