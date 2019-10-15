Haberler » Sinema » Sarhoş Ebeveynler Filmi

Sarhoş Ebeveynler Filmi

Sarhoş Ebeveynler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sarhoş Ebeveynler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

15.10.2019 10:58Sarhoş Ebeveynler Filmi
Alkolik anne-baba Frank ve Nancy, tek çocuklarını üniversiteye gönderir ve artık zengin, üst sınıf bir mahalledeki evlerine dönmek zorundadırlar. Maddi durumları sarsılırken, bu düşüşlerini gizlemek ve toplum içindeki imajlarını kurtarmak için aşırı önlemler alırlar.


Yönetmen :Fred Wolf
Senaryo:Fred Wolf, Peter Gaulke
Oyuncular:Alec Baldwin, Salma Hayek, Jim Gaffigan, Joe Manganiello, Treat Williams, Michelle Veintimilla, Natalia Cigliuti, Colin Quinn, Eddie Schweighardt, Jeremy Shinder, Ben Platt, Olivia Luccardi, JoJo Kushner, Sasha Mitchell, Aasif Mandvi, Mark Gessner, Meg Wolf, Dan Soder, Peter Gaulke, Adam Enright, Kid Cudi , Kelly AuCoin, Brian Donahue, Scott Nicholson, Joseph Mancuso, Izzy Ruiz, Andy Spade
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Drunk Parents
Yapımcı Firma:Bron Studios
Yapım Yılı:2018
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi:97 dk.
Dağıtıcı Firma:CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi:04.09.2020

Sarhoş Ebeveynler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Yönetmen, Nancy, Anne, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
10:58 Sarhoş Ebeveynler Filmi
06:50 15 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı
06:49 15 Ekim 2019 Tv 2 Yayın Akışı
06:49 15 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
06:49 15 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
06:49 15 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
06:49 15 Ekim 2019 Show Yayın Akışı
15.10.2019 13:01:32