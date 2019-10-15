Sarhoş Ebeveynler Filmi

Alkolik anne-baba Frank ve Nancy
, tek çocuklarını üniversiteye gönderir ve artık zengin, üst sınıf bir mahalledeki evlerine dönmek zorundadırlar. Maddi durumları sarsılırken, bu düşüşlerini gizlemek ve toplum içindeki imajlarını kurtarmak için aşırı önlemler alırlar. Yönetmen :
Fred WolfSenaryo:
Fred Wolf, Peter GaulkeOyuncular:
Alec Baldwin, Salma Hayek, Jim Gaffigan, Joe Manganiello, Treat Williams, Michelle Veintimilla, Natalia Cigliuti, Colin Quinn, Eddie Schweighardt, Jeremy Shinder, Ben Platt, Olivia Luccardi, JoJo Kushner, Sasha Mitchell, Aasif Mandvi, Mark Gessner, Meg Wolf, Dan Soder, Peter Gaulke, Adam Enright, Kid Cudi , Kelly AuCoin, Brian Donahue, Scott Nicholson, Joseph Mancuso, Izzy Ruiz, Andy SpadeFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Drunk ParentsYapımcı Firma:
Bron StudiosYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizce, İspanyolcaFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
04.09.2020 Sarhoş Ebeveynler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.