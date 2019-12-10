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Sarhoş olduğu halde otobanda at binen bir kişi gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dallas şehrinde şarhoş bir şekilde ata binerek otobana çıkan bir kişi gözaltına alındı

10.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:46Sarhoş olduğu halde otobanda at binen bir kişi gözaltına alındı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) şehrinde sarhoş bir şekilde ata binerek otobana çıkan bir kişi gözaltına alındı.

Şehrin Doğu East Ledbetter bölgesine gelen polis ekipleri kimliği belirlenemeyen birinin atıyla araçların arasından geçerek ilerlediğini gördü. Polisler söz konusu kişiyi "alkollü halde toplumun huzurunu kaçırmak suçlamasıyla" gözaltına alırken, ayağından yaralanan at, Becky's Hope kurtarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Söz konusu atın Frisco adlı bir sivil toplum örgütü tarafından tedavi edileceği kaydedildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dallas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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