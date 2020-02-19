Sarhoş vatandaşı darbeden bekçilerin görüntüsü tepki çekti

1995 yılından 2016 yılına kadar alımları durdurulan bekçilerin sayısı 2015 yılında 3 bin 520'ye kadar düşmüştü. 2016 yılında tekrar yapılmaya başlayan alımlarla bekçilerin sayısı 70'i kadın olmak üzere 21 bini geçti.

En az lise mezunu ya da dengi okuldan mezun olan olan bekçi adayları yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınav olmak üzere 3 aşamalı sınavdan geçiriliyor. 3 aşamalı sınavların ardından görev başı yapan ve Polis Teşkilatı'na bağlı olarak çalışan bekçilerin ise maaş ve kimlik sorma gibi yetkileri kamuoyu tartışma konusu oluyor.

Son olarak, gündemden düşmeyen bekçilerle ilgili Başkent Ankara 'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DARP EDİP YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Kaydedilen görüntü, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Sarhoş olduğu öne sürülen bir kişiyi darbeden bekçiler, bununla da yetinmeyip bahsi geçen kişiyi yerde sürükleyerek götürdüler.

DARP MAĞDURU KİŞİ ZORLUK ÇIKARDI

Videoda alkollü olduğu düşünülen şahıs, bekçilere zorluk çıkarsa da bekçilerin vatandaşa karşı tahammülsüz tavrı eleştirilerin odak noktası oldu.