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Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti

Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu Pelin Karahan, plajda güneşlenirken uyuya kaldı. 2 çocuk annesi Karahan'ın fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

22.07.2019 10:05

Bodrum'daki yazlığında eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla tatil yapan oyuncu Pelin Karahan, oturdukları sitenin plajında güneşlenirken şezlongda uyuyakaldı.

UYUYA KALDI

Yaklaşık 20 dakika şekerleme yapan oyuncu uyanınca etrafta muhabirlerin olduğundan şüphelenip çevreyi kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığını zanneden oyuncu, ardından telefonunu eline alıp bir süre daha zaman geçirdi.

MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu'nun konserine giden Pelin Karahan, "Yeni bir proje var. Diziyle ekranlara geri dönüyorum." diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

İşte 34 yaşındaki Pelin Karahan'ın tatil pozları...

Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti
Pelin Karahan, Bedri Güntay, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (8)
KUZEY: hastayım bu karıya
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MUHTEŞEM: mUHTEŞEM VE HARİKULADE BİR KADIN, Tüm Türk kadınlarına örnek olması gereken
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PATOZ: biz de şalvarla yayılıyoz böyle tarlada. . . hiç haber yapmıyonuz bizi?
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SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA: ÇOK ÇEKİCİ. . VAŞŞŞ. .
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ADINIZI YAZIN: Reklam anlasmali gel cek beni goreyim seni
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BORNOVADAN AYDIN: GÜZEL BİR BAYAN.SAPSARI
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MUSTAFA AK: ŞUAN BÜYÜLENDİM KİTLENDİM KÖTÜRÜM OLDUM
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YARCAN: Tatava yapma lan.
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