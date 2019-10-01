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Sarı kart gören Thomas Tuchel tarihe geçti

Galatasaray ile Paris Saint-Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Fransız ekibinin çalıştırıcısı Thomas Tuchel, ilk yarıda gördüğü sarı kartla, Şampiyonlar Ligi'nde sarı kart gören ilk teknik adam oldu.

01.10.2019 22:57

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Paris Saint-Germain'i konuk ederken, karşılaşmada konuk ekibin Teknik Direktörü Thomas Tuchel 39. dakikada sarı kart görerek tarihe geçti. FIFA'nın bu yıl yürürlüğe soktuğu kuralla teknik direktörler sarı kartla cezalandırılırken, Devler Ligi'nde bunu yaşayan ilk teknik adam Thomas Tuchel oldu.

POZİSYONA İTİRAZ ETTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Paris Saint-Germainli bir futbolcunun yerde kaldığı sırada kendisine doğru gelen topa vurarak tepki gösteren Alman çalıştırıcı, mücadelenin hakemi Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Böylece Thomas Tuchel, 39. dakikada gördüğü sarı kartla Şampiyonlar Ligi tarihinde sarı kart gören ilk teknik direktör oldu.

Sarı kart gören Thomas Tuchel tarihe geçti

Thomas Tuchel, Paris, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(7)
MEMLEKETİM:Sampiyonlar ligi cakma imparatoru adam ediyor. Türkiye liginde cakma imparatorun her hareketi kirmizi kart.
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ASLANCİKLAR:Tebrikler psg
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YAVUZ GALATASARAY:yazıklar olsun fatih terim e. . oynattığı oyun içler acısı. . Amatör takım ruhunu yansıtmış tüm oyuncularına. . . Hemen kovulmalı
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ADINIZI YAZIN:yahu su turk mileti kadar yag ceken memleket yok amada bol yag var yahu
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TTTTTTT:deplasmanda acımazlar, iddaacılar en az 4, 5 fark olur, yazın bunu.
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İMPARATOR PARDON ZIMPARATOR.:CİNNNNNNCONNNNNN NASIL GEÇTİ İYİMİ MEMNUNMUSUNUZZZZ????
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SERKAN:OLUR ÖYLE ŞEYLER
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