Sarı - Kırmızılı Takımdan İstifa Eden Antrenör Sedat İncesu Kimdir?

Başarılı antrenör İncesu, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımından istifa ettiğini sosyal medya hesabından ''Bitti…'' notuyla duyurdu. Peki, Sedat İncesu kimdir?

GALATASARAY'DAN İSTİFA ETTİ

Ekonomik nedenlerin istifasına neden olduğu iddia edilse de İncesu'nun DHA'ya yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı takımla arasında çıkan haberleri yalanlamayacağını söyleyerek konuyla avukatının ilgileneceğini belirtti. Sedat İncesu, istifasını sosyal medya hesabından ''Bitti…'' notuyla bildirdi.

SEDAT İNCESU KİMDİR?

Eski Basketbolcu ve Tekerlekli Sandalye A Millî Basketbol Takımı'nın antrenörü Remzi Sedat İncesu, 11 Temmuz 1972'de Kayseri'de dünyaya gelmiştir. 1985 yılında henüz 14 yaşındayken Efes Pilsen genç takımına girdi ve 7 yıl bu takımda başarılı maçlar çıkardı. TED Ankara Kolejliler SK ve Ankara Büyük Kolej takımlarında oynayan ve A takıma dek yükselen Remzi Sedat İncesu, 33 kez yıldız, genç ve millî takımlarda forma giymeyi başardı. 1994 yılında Ankara Büyük Kolej'de oynarken Antbirlik ile yapılan maçta dizinden sakatlanarak bir süre basketbola ara verdi. Sedat İncesu yıllardır Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımında antrenörlük görevini yürütürken sosyal medyada yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu.