Sarı mayolular #13: Sezon finali fransa bisiklet turu tour de france enes kanbur

Birçokları için 1989’dan sonraki en tahmin edilemez, seyir zevki en yüksek Fransa
Bisiklet Turu’nu geride bıraktık. Yeni bir şampiyonumuz, yeni bir Fransa ulusal halk kahramanımız, yeni bir süper star sprinterimiz, “acaba”larımız, hüzün dolu anlarımız oldu. 2019 model Tour’a dair mutlaka bahsedilmesi gereken şeyler neydi? Gelin, geçtiğimiz üç haftaya bir “flashback” yapalım.
Julian Alaphilippe
Milano-Sanremo’da sprinter, La Flèche Wallone’da puncheur (patlayıcı yokuşçu), Tour’da çok iyi bir zamana karşıcı ve saf bir tırmanışçı… Fransızların “LouLou”su, bu sezon bisiklet üzerinde yapılabilecek her şeyi yaptı ve yapmaya devam edecek gibi görünüyor.
Üçüncü etabın son kilometreleri öncesi kaçarak etap galibiyetine ulaşan Deceuninck - Quick Step’li, bu etabın ardından üç gün boyunca sarı mayoyu taşıdı. Yedinci ve sekizinci etapta sarı mayosunu Giulio Ciccone’ye kaptıran Fransız bisikletçi, dokuzuncu etapla birlikte bu mayoyu tekrar üzerine geçirdi ve 20. etaba kadar çıkarmadı.
Alaphilippe; 15 gün sarı mayoyu giymesinin yanı sıra, sonucunda sarı mayoyu kaybetmesi beklenen 13. etaptaki zamana karşı etabını da zamana karşı spesiyalistlerinin önünde galibiyetle tamamladı.
Pireneler’de mayousunu başarıyla savunan LouLou’dan “maillot jaune”u ancak 19. etabın sonunda, Team INEOS’lu Egan Bernal alabildi.
Alaphilppe belki sürpriz bir şekilde Tour’da genel klasman zaferine ya da podyumuna ulaşamadı ancak gerek iki etap alması, gerek Fransızlara son zamanların en iyi Tour’unu yaşatması, gerek de sarı mayo için yüzde yüzünü vermesi itibarıyla 2019 Tour dendiğinde şampiyon Bernal’le birlikte en çok hatırlanacak iki isimden biri oldu.
Egan Bernal
2018’in temmuz ayında Team Sky bisikletçileri Geraint Thomas şampiyon, Chris Froome ise üçüncü olurken; bu çifte podyum başarısının gelmesinde en büyük paylardan biri Egan Bernal’e aitti. Henüz 21 yaşındayken önce Alpler’de, ardından Pireneler’de öylesine güçlü olması, liderlerini dik tırmanışlarda zirveye götürmesi; onun ilerleyen yıllarda pembe, sarı ve kırmızı mayoların önemli bir adayı olacağına dair ipuçları vermişti. Ancak o günlerde muhtemelen kimse o mayolardan birinin, üstelik en önemlisinin yalnızca bir sene sonra Kolombiyalı bisikletçinin üzerinde olacağını tahmin etmiyordu.
Bernal bu sene mart ayında Paris-Nice’te, haziran ayındaysa İsviçre Bisiklet Turu’nda genel klasmanı lider tamamladı. Normal şartlar altında Giro’da yarışması ve orada INEOS’un lideri olması bekleniyordu. Ancak Giro öncesinde sakatlık geçirmesinin ardından, Chris Froome’un Tour’a katılamamasıyla birlikte INEOS’un Tour’daki iki liderinden biri oldu. Bernal, sarı mayo için son şampiyon Thomas’la birlikte zirvelere doğru tırmanacaktı.
22 yaşındaki Kolombiyalı, Tour’un ikinci günü koşulan takım zamana karşı etabının ardından genel klasmanda ilk ona adını yazdırdı ve bir daha arkasına bakmadı. Alpler’deki ilk günün ardından genel klasman lideri Alaphilippe ve favorilere 32 saniye fark atarak, Alaphilippe’in hemen arkasına konuşlandı. Cuma günü ise sarı mayonun geleceği gündü. Zirvesi finişe 37 kilometre kala konumlanan Col d’Iseran’da atağını yaptı Bernal. Alaphilippe zaten geride kalmıştı, favori isimlerse Bernal’in bu atağına cevap veremedi. Genç yıldız böylelikle Iseran zirvesinden ilk geçen isim oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kalan 37 kilometrenin koşulmaması kararlaştırıldı ve Iseran zirvesi finiş olarak kabul edildi. Bernal böylelikle etabın galibi sayıldı ve sarı mayoyu ilk kez üzerine geçirdi. Ertesi gün, yine hava koşulları nedeniyle 130 km’den 59 km’ye indirilen Val Thorens etabı, Bernal ve INEOS’un kontrolü altında geçti ve Bernal, 2019 Tour’un şampiyonu oldu, üstelik yalnızca 22 yaşındayken…
Son yılların en heyecanlı Tour’u, son yılların en genç şampiyonunu çıkardı. 1997 doğumlu Bernal, 1909’dan beri sarı mayonun sahibi olan en genç isimdi. Bisiklette, tenisin aksine, açık-modern- dönem ayrımı yok. Ancak bisikletin tamamen profesyonel bir spor
olduğu çağımızda bu başarıyı elde eden en genç bisikletçi oldu Egan Bernal.
Caleb Ewan
Avustralyalı sprinter, henüz 21 yaşındayken İspanya Bisiklet Turu’nda ve henüz 23 yaşındayken İtalya Bisiklet Turu’nda etap galibiyetleri yaşamıştı. Bunun yanı sıra bu yıl katıldığı Giro’da toplu sprint finişinde iki kez galip gelen Ewan, bu iki galibiyeti de neredeyse bir bisiklet boyu farkla almıştı.
Nisan ayında Türkiye Bisiklet Turu’nda da yarışan ve orada da iki etap galibiyeti elde eden Avustralyalı, bu sene ilk kez Tour’da yarıştı. Ve çaylak olarak katıldığı Tour’da tam üç etap galibiyeti kazandı. 11. etapta Toulouse’da, 16. etapta Nimes’de ve 21. etapta Champ-Elysée’de geldi bu zaferler.
Şu ana kadar yedi Büyük Tur etap galibiyeti yaşayan ve 2019 Tour’un en çok etap kazanan bisikletçisi olan Ewan’ın henüz 25 yaşında olduğu göz önüne alınırsa, gelecek yıllarda bu zaferlerine yenilerini katacağını söylemek hiç mi hiç iddialı bir öngörü olmaz.
Peter Sagan
Peter Sagan’ın iyi bir sezon geçirdiği söylenemez. Slovak bisikletçi, bu sezon Tour’a gelirken yalnızca üç etap galibiyeti yaşadı. Bahar klasiklerinde önemli bir aktör olmaktan uzaktı. Ancak yine de Tour’daki hedefi yeşil mayoyu almaktı.
Sagan, 2019 Tour’da tek bir etap galibiyeti alabildi. 29 yaşındaki bisikletçi; beşinci etabın sonunda, Colmar’da toplu sprint finişinde çizgiyi ilk geçen isimdi. Slovak yıldız bunun dışında bir kez ikinci, bir kez üçüncü, üç kez dördüncü, üç kez de beşinci olarak yeşil mayo için puan topladı. Ek olarak, ara sprint kapılarındaki puanlar için en agresif isimlerden biriydi.
Tüm bunlar, Sagan’a kariyerinin yedinci yeşil mayosunu getirdi. Sagan böylelikle bu mayoyu 1996 ila 2001 arasında art arda altı kez kazanan Alman bisikletçi Eric Zabel’i geçerek yeşil mayoyu en çok kazanan isim oldu. Bisikletin en popüler ismi, yeşil puan mayosunu daha önce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2018’de kazanmıştı. Sagan’ın 2017’de Mark Cavendish’e fiziksel bir temasta bulunduğu için diskalifiye edilmesi, belki de onun bu mayoyu üst üste sekiz kez kazanmasına mâni oldu.
Acaba
2019 Tour’un iki büyük “acaba”sı olduğunu söylemek mümkün. Bu acabalardan biri Jakob Fuglsang, diğeriyse Thibaut Pinot için kullanılabilir.
Team Astana’nın Danimarkalı bisikletçisi Fuglsang, Tour’a çok formda geldi. Liège-Bastogne-Liège’de ve Critérium du Dauphiné’de zafer yaşadı. Strade Bianche ve La Flèche Wallonne’da ise Alaphilippe’in arkasında ikinci oldu. Daha önce bir Büyük Tur galibiyeti bulunmayan 34 yaşındaki bisikletçi, elde ettiği bu başarıların ardından Tour’un önemli genel klasman favorilerinden biri olarak gösteriliyordu.
Ancak Fuglsang için Tour hiç de iyi başlamadı. İlk etapta finişe yaklaşık 20 km kala düşen bir bisikletçiye takılıp yerde kalan Danimarkalı, etabı yara bere içinde tamamlabildi. Herhangi bir kırık ya da büyük bir yaraya yol açmasa da bu kaza Fuglsang’ın gücünden çaldı.
İkinci haftanın sonunda koşulan Pireneler’deki etapların ardınan genel klasman liderinin beş altı dakika gerisinde kalan Fuglsang, son haftanın ilk gününde bir kazaya daha karıştı ve yarışa devam edemedi. Danirmarkalı, acaba hiçbir kazaya karışmasa Champ-Elysée’de podyumda yer alabilir miydi?
Kafalarda en çok acaba oluşturan bisikletçi ise Fransızların bu Tour’daki en büyük şampiyonluk adayı Française des Jeux’lü Thibaut Pinot’ydu.
İlk önemli dağlık parkura sahip altıncı etapta, La Planche des Belles Filles tırmanışında gösterdiği iyi performansla Fransızları iyice umutlandıran Pinot, sekizinci etapta Alaphilippe’le birlikte atak yaparak favorilerden bir 20 saniye çaldı. Fakat 10. etapta çapraz rüzgarlara kurban gitti Fransız. O etapta, diğer favorilerin yaklaşık 1,5 dakika gerisinde kaldı.
Pireneler’deki dağlar ise Pinot’nun deyim yerindeyse alev aldığı yerlerdi. Tourmalet zirvesinden ilk sırada geçerek genel klasmanda altıncılığa yükseldi. Pinot, ertesi gün Prat d’Albis’te ikinci olarak, çapraz rüzgarlar yüzünden kaybettiği zamanları tamamen telafi etti.
Ancak Bernal’in sarı mayoyu aldığı 19. etap, Pinot için her şeyin sonuydu. Takımının yaptığı açıklamaya göre, Pinot önceki gün sol dizine bir darbe almış ve akşam yürümekte dahi zorlanmıştı. 19. etabın henüz ilk kilometrelerinde pelotonun gerisinde kaldı Pinot. Yaşadığı acı, onu sarı mayo hayallerinden alıkoydu. 29 yaşındaki bisikletçi, gözyaşları içinde, herkesin içini burkan bir şekilde bisikletinden inerek takım arabasına bindi. Arabanın kapısı kapanırken, Pinot için 2019 Tour sona eriyordu. Acaba sağlam bir sol diz, Fransız bir bisikletçinin 1985’in ardından sarı mayoyu kazanması anlamına gelebilir miydi?
Ekip işi
Tour’da bu sene 22 takım yer aldı ve bu 22 takımın 13’ü herhangi bir etap galibiyeti yaşayamadı. Etap galibiyeti yaşayan dokuz takımdan üçü, dörder galibiyet elde ederek bu alanda zirvede yer aldılar.
Jumbo Visma, ilk gün Mike Teunissen’le beklenmedik bir galibiyet alırken ikinci gün koşulan takım zamana karşı etabının en hızlı ekibiydi. Sarı siyah formalı Hollanda takımı, bu iki zafere ek olarak Dylan Groenewegen ve Wout van Aert ile birer toplu sprint galibiyeti daha aldı.
Mitchelton Scott, dört etap galibiyeti alan bir diğer takımdı. Bu galibiyetlerin hepsi kaçışın ardından geldi. Simon Yates, dağlık etaplarda iki kez finişi ilk sırada görürken; Daryl Impey ve Matteo Trentin, birer galibiyetle takımlarının iyi bir Tour geçirmesine katkıda bulundular.
Caleb Ewan’ın üç toplu sprint zaferine ek olarak Thomas de Gendt’in kaçışın ardından aldığı sıra dışı galibiyet; Lotto Soudal’i, Tour’u dört galibiyetle noktalayan takımlar arasına soktu.
Alaphilippe’le iki, Elia Viviani’yle bir etap galibiyeti alan Quick Step ve Dylan Teuns ve Vincenzo Nibali’yle dağlarda galibiyetlere ulaşan Bahrein Merida; Tour’da birden fazla kez galibiyete ulaşan diğer takımlar oldular.
Hazırlayan: Enes KANBUR