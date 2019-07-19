Sarı mayolular #8

Tour’un ilk dinlenme gününün ardından peloton, dinlenme gününü geçirdiği Albi’den yola çıktı. Varış noktası, güneybatı yönündeki Toulouse’du. Bizleri ve bisikletçileri, 167 kilometre ötede, Pireneler’e tırmanmaya başlamadan önce son bir toplu sprint finişi bekliyordu.



Oldukça aksiyonsuz, seyircilerin canını sıkabilecek bir etap izledik son 30 kilometreye kadar.



Finişe otuz km kala pelotonda bir kaza meydana geldi. Kazaya kim karıştı dersiniz? Richie Porte, “Bir yerde kaza olur da ben içinde olmaz mıyım?” dedi ve kendini yerde buldu. Nario Quintana da o kazaya karışanlardan biriydi ancak hem Porte hem de Quintana hızlıca kalkarak ana gruba yetiştiler ve zaman kaybı yaşamadılar.



Ancak kazaya karışan ve yerden kalkamayan bir isim vardı. 2018 Ronde şampiyonu Niki Terpstra’nın durumu ciddi gözüküyordu. Fransız bisikletçi abandone oldu hastaneye götürüldü. Terpstra’nın kürek kemiğinde kırık olduğu öğrenildi.



Dört kişilik, pek iddialı olmayan bir kaçış grubu vardı. Dört bisikletçi peloton tarafından tek tek yutuldu son kilometrelerde. Son olarak Aimé De Gendt, finişe yaklaşık dört km kala yakalandı ve toplu sprint finişinin önünde bir engel kalmadı.



Finiş için iyi çalışan ve iyi pozisyon alan iki takım vardı: Dylan Groenewegen’i taşıyan Jumbo Visma ve Caleb Ewan’ı taşıyan Lotto Soudal. Bora Hansgrohe ve Deceuninck - Quick Step biraz dağınık gibiydi. Nitekim galibiyet için asıl kapışma Groenewegen ile Ewan arasında oldu. Giro’da aldığı iki etap galibiyetiyle Tour’a gelen Ewan, Groenewegen’e “Sen zaten kazandın, dur bir etap da ben alayım.” dedi ve birkaç cm ile finiş çizgisini ilk sırada geçti. Üçüncü ise Elia Viviani oldu. Peter Sagan, sprint attığı mesafeyi biraz uzun tutmasından olacak, dördüncü olabildi.



Son kilometreleri hariç bir hayli durgun geçen bu etabın ardınan peloton dün Toulouse’dan start aldı. 209,5 km’lik etabın ilk yarısında dördüncü kategoriden bir yokuş vardı ancak asıl tırmanışlar -iki tane birinci kategori tırmanış- parkurun son kısmında bulunuyordu. Önce Col de Peyresourde çıkılıp inilecek, hemen ardından Hourquette d’Ancizan çıkılıp inilecek ve etap sona erecekti.



Zorlu bir bireysel zamana karşı ve Col du Tourmalet öncesi genel klasmanda iddialı isimlerin kendilerini zorlaması pek beklenmiyordu. Dolayısıyla etabın kaçışa gitmesi muhtemeldi.



Startın hemen ardından birçok isim kaçmayı denedi. Peter Sagan, etabın 130. kilometresindeki ara sprint kapısından ilk geçen isim olmak için aceleci davranıyordu. Kolay olmasa da, ancak 40. kilometrenin ardından bir kaçış ekibi oluştu. Yaklaşık 40 bisikletçi, farklı amaçlarla pelotondan ayrıldılar.



Sagan, hedeflediği üzere ara sprint kapısından ilk sırada geçti. O ve diğer sprinter özellikli bisikletçiler bu kapının ardından, tırmanışların hemen öncesinde, kaçışta yer almaya son verdiler ve ana grubun içine döndüler.



Tırmanış başlarken en öndeki isim Total Direct Energie’li Lilian Calmejane’dı. Kontra atakla kalabalık kaçış grubundan kopmayı başarmıştı Fransız. Ancak Peyresourde zirvesinden ilk geçen isim, zirveye doğru atağı yapan dağların kralı klasmanı lider Tim Wellens oldu. Belçikalı, oradaki tırmanış puanlarını kimselere bırakmadı.



Peyresourde inişinde ataklar, öne geçmeler, geride kalmalar sık sık yaşandı. Ardından Hourquette d’Ancizan’a varıldı. Bu yokuşa en önde başlayanlar Education First’ten Simon Clarke ve Mitchelton Scott’tan Matteo Trentin’di.



Hourquette d’Ancizan tırmanışında Bora’lı Gregor Mühlberger ve AG2R’li Mathias Frank ilk atakları yapan isimlerdi. Ardından Simon Yates ve Nicolas Roche, öndeki ikiliyi yakalamak için ataklarını yaptılar. Tony Gallopin ve bu yıl Giro’da iki etap galibiyeti alan Pello Bilbao da bu grubu takip etmeyi bildi.



Bir de pelotona bakalım. Son tırmanışta önde bir takım yer alıyor ve tempoyu belirleyip herhangi bir atağa müsaade etmiyor. Tabii ki INEOS bu takım. Genel klasmanda iddialı olan hiçbir bisikletçinin umutlanmasına izin vermedi INEOS bisikletçileri.



Ancizan zirvesinden ilk geçen isim Simon Yates oldu. Britanyalının burada iki amacı olduğunu biliyoruz. Biri etap galibiyeti, diğeriyse kardeşi Adam’a domestiklik yapmak.



Tırmanışın ardından Yates’in peşine takılan iki isim kalmıştı: Mühlberger ve Bilbao. Bu üçlü son 20 km kala, Ancizan inişinin ortasındayken, sekiz kişilik takip grubunun 1:10, pelotonun ise dokuz dakika önündeydi. Son on kilometreye girerken 1:10’luk fark iki dakikaya yaklaşmıştı ve etabın artık bu üçlüden birine gideceği neredeyse kesinleşmişti.



Son kilometreye girilmesinin ardından Yates/Mühlberger/Bilbao üçlüsü birbirine bakmaya başladı. 200 metre kalana kadar kimse atak yapmadı. İlk ivmelenen isim Yates oldu. Diğer ikisinin kendisini geçmesine müsaade etmeyen son Vuelta şampiyonu, kariyerinin ilk Tour de France etap galibiyetini elde etti ve böylelikle Tour’daki iki amacından birini gerçekleştirmiş oldu. Bilbao ikinci, Mühlberger ise üçüncü oldu.



Genel klasmanda bir fark yaratılmadı. Tüm sarı mayo adayları finişi birlikte geçtiler.



Bugün Tour’un tek bireysel zamana karşı etabı geçilecek. Pek uzun değil, 27 kilometrelik bir parkur var. Ancak iniş çıkışlar, rouleur’lerin etap galibiyetini engelleyecektir. Wout van Aert , Geraint Thomas galibiyete en yakın isimler gibi gözüküyorlar. Michal Kwiatkowkski ve Stefan Küng de gözlerin üzerlerinde olacağı isimler. Genel klasmanda zaman kaybı yaşayan olur mu? Nairo Quintana ve Romain Bardet varken olmaz demek çok iddialı olur. Bekleyip görelim.





Hazırlayan: Enes KANBUR

Kaynak: EuroSport.com