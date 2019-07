Sarı mayolular #9

Cuma günü, 27,2 kilometrelik bireysel zamana karşı etabı için Fransa’nın güneybatısındaki Pau şehrindeydik. Zamana karşı etapları izlemek genelde sıkıcı olur ancak öyle bir Tour izliyoruz ki sıkılmaya imkân bulamıyoruz.



Etap başlarken favorilerimiz Geraint Thomas, Wout van Aert, Stefan Küng, Michal Kwiatkowski gibi isimlerdi. Ancak çok tatsız bir an, bu isimlerden birinin abandone olmasına yol açtı. Sezon boyunca yer aldığı her yarışa/etaba heyecan katan Van Aert, gayet iyi bir zamanlamayla parkuru bitirmek üzereyken bir virajda yol kenarındaki bariyerlere takılarak kendini kötü bir şekilde yerde buldu. Belçikalının görüntüsü hiç iyi değildi. Van Aert’ın herhangi bir kırığı olmadığı ancak derin bir yarası olduğu, bu yüzden ameliyat olacağı öğrenildi.



Diğer bir favori Stefan Küng de bir aksilik yaşadı. İsviçreli bisikletçi yere düşse de kalkıp yola devam edebildi ancak hatrı sayılır bir derece elde edemedi.



Geraint Thomas, sarı mayo Julian Alaphilippe’ten hemen önce start aldı. Parkuru bitirdiğinde liderdi. Thibaut Pinot, Richie Porte, Jakob Fuglsang gibi genel klasman adaylarına yarım dakika ile bir dakika arasında farklar yaratmıştı.



En son start alan Alaphilippe, güne genel klasmanda Thomas’ın 1:12 önünde başlamıştı. Fransızın sarı mayoyu kaybedebileceği düşünülüyordu. Ancak Alaphilippe bırakın sarı mayoyu kaybetmeyi, etabı Thomas’ın 14 saniye önünde, ilk sırada bitirdi ve genel klasmandaki farkı büyüttü.



Dün ise bu Tour’un en zor tırmanışlarından biri menüdeydi: Col du Tourmalet. 111 kilometrelik, kısa bir etap. Ancak ilk önce Col du Soulor çıkılıp inilecek, ardından 19 km’lik Col du Tourmalet ile zirve finişi görülecekti. Alaphilppe’te artık sarı mayoyu bırakır diye düşünüyorduk. Zamana karşıda neyse ancak Tourmalet’de Thomas ile 1:26’lık farkı koruyamazdı.



Etap Tarbes kentinde başladı. Soulor ve Tourmalet öncesi bisikletçilerin 50 km boyunca bacaklarını açtılar. Ardından tırmanışlar başladı. 15-20 kişilik bir kaçış grubumuz vardı. Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Tim Wellens, Luis Leon Sanchez gibi güçlü isimler kaçıştaydı. Ancak peloton farkın büyümesine hiç müsaade etmedi. İki üç dakika arasında seyreden bir fark vardı Tourmalet’ye kadar.



Henüz Soulor’u, yeni Tourmalet’ye göre daha hafif bir tırmanışı geçiyorduk ki Romain Bardet pelotonun gerisinde kaldı. Fransızın mental olarak iyi durumda olmadığı belliydi ancak form olarak da iyiyin kıyısına yaklaşamadığını, vasatın pek bir altında kaldığını net bir şekilde gördük.



Dağların kralı klasmanı lideri Wellens, bu unvanının devamı için Soulor’u ilk sırada geçmek istedi. Ancak bunun için Nibali ile mücadele etmeliydi. Nibali’yi belki de ilk kez bu puanlar için savaşırken gördük. İlginçti. Ancak Wellens, Messina Camgözü’nde zirve puanlarını kaptırmadı.



Soulor çıkıldı, inildi ve nihayet Tourmalet’ye geldik. Tour tarihinde ikinci kez zirve finişine ev sahipliği yapacaktı Col du Tourmalet.



19 kilometrelik tırmanışın ilk yarısında mükemmel bir Movistar çalışması izledik. Andrey Amador, mükemmel çalışıyordu. İşin ilginci, Kosta Rikalı bisikletçi Giro’da da aynı şekilde çok iyi çalışmıştı liderleri için.





Adam Yates, domestikleriyle birlikte Tourmalet’nin henüz başında geride kaldı. Tour dün Bardet’nin yanı sıra Adam Yates için de sona erdi. Daha güçlü, daha iddialı olması bekleniyordu Britanyalının.



Tırmanışın yarısı geride kalıyordu önemli bir genel klasman adayı daha geride kaldı: Nairo Quintana. Takım arkadaşları Amador ve Marc Soler’in önde yaptığı tempo Kolombiyalıyı silkelemiş oldu. Movistar, Quintana’nın geride kalmasının ardından ayağını gazdan çekti. Önümüzdeki yıl Arkea Samsic’e geçmesi beklenen Quintana, artık bir klasman düşmüş gibi gözüküyor. Tekrar bir Büyük Tur’da önemli bir genel klasman adayı olabilecek mi? Zor gibi gözüküyor.



Son beş kilometreye giriyoruz. Eğim artık insani sınırları zorluyor. Quintana düşmüş, Yates düşmüş, Bardet zaten yok, Richie Porte düşüyor, Alejandro Valverde dayanmıyor ancak Alaphilippe hâlâ en ön tarafta. Thomas’la Egan Bernal’le, Steven Kruijswijk ile aşık atıyor Fransız. Tamamen Thomas’a odaklanmış durumda, o ne yaparsa taklit ediyor, sarı mayoyu kaybetmeye niyeti yok.



Son altı yedi kilometreden itibaren önde tempo yapan isim David Gaudu’ydü. Genç Fransız Pinot’yu önde çok iyi taşıdı. Laurens De Plus de çok iyi çalışan domestiklerlendi. Kruijswijk’a çok uzun süre yardım etti Belçikalı bisikletçi.



Son bir kilometreye yaklaşırken Warren Barguil ve Jakob Fuglsang da geride kalmaya başladılar. Rigoberto Uran da artık ön tarafa ayak uyduramamaya başladı.



Artık son kilometre kapısındayız. Geraint Thomas geride kalmaya başlıyor. Galli bisikletçi ilk defa zayıflık emareleri gösteriyor bu Tour’da. Önde altılı bir grup kaldı: Alaphilippe, Pinot, Mikel Landa, Emanuel Buchmann, Kruijswijk, Egan Bernal.



Son 300 metreye kadar atak yok. 2100 metre yükseklikteyiz. Rakım ile birlikte heyecan da tavan yapmış durumda. Ve atak geldi. Thibaut Pinot. Fransız, Tourmalet zaferine doğru gidiyor. Onu en yakından takip eden isimse Alaphilippe. Fransızlardan mutlusu yok.



Zafer Pinot’nun, ikinci ve üçüncü, sırasıyla Alaphilppe ve Kruijswijk. Sarı mayo Alaphilppe’te. En yakın takipçisi Thomas’ın 2:02 önünde Fransız süper yıldız.



Bugün, dinlenme günü öncesi, yine dağlardayız. Önümüzde 185 kilometrelik, dört tane tırmanışın olduğu zorlu bir etap daha var. İlk tırmanış ikinci kategoriden, diğer üçü ise birinci kategoriden tırmanışlar. Finişe yaklaşık 40 km kala Mur de Péguère geçilecek. Son kısmı çok sert. Ardından bisikletçileri zirve finişine götürecek Prat d’Albis tırmanışı var. Tour’da ilk kez zirve finişi olarak kullanılacak bu tırmanış.



Alaphilippe muhtemelen dinlenme gününe sarı mayo ile girecek. Thomas, son iki gün iyiden iyiye artan farkı telafi etmeye çalışacak. Kruijswijk, Pinot, Bernal, Buchmann… Hâlâ denklemin içindeler. Bize arkamıza yaslanıp son yılların en iyi Tour de France’ını izlemek kalıyor. Vive le Tour!





Hazırlayan: Enes KANBUR

Kaynak: EuroSport.com