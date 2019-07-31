Sarı mayoulular #12

18. etapa beklenmedik bir haberle başladık. 17. etapta bir gerilim yaşayan Jumbo
Visma’lı Tony Martin ve Team Ineos’lu Luke Rowe, yarıştan diskalifiye edildi. Rowe’un, Martin’in yanağına bir teması olmuş; ardından Martin, Rowe’un yanından geçmesine engel olmuştu. Değdi mi?
18. etap, artık genel klasmanın tamamen belirleneceği, sarı mayonun nihai sahibini bulacağı Alpler’deki üç etaptan ilkiydi. 208 kilometrelik, Col d’Izoard ve Col du Galibier zirvelerinin geçileceği, Galibier’nin ardından 19 km’lik bir inişin olduğu, Tour’un bu seneki belki de en zorlu etabıydı.
Bu iki Hors Catégorie tırmanışın öncesinde, birinci kategoriden bir tırmanış vardı: Zirvesi 83. kilometredeki Col de Vars. Oradan ilk sırada, dağların kralı mayosu sahibi Tim Wellens geçti. Puan toplamaya devam etti Belçikalı. Wellens’i Romain Bardet, Alexey Lutsenko, Nairo Quintana gibi; kaçış grubunun güçlü isimleri takip etti.
Ardından sıra geldi Izoard’a. Greg van Avermaet ve Julien Bernard, o tırmanışa en önde başlayan isimlerdi. Bardet, Michael Woods, Quintana, Lutsenko, Adam Yates’li grup; öndeki ikiliyi bir iki dakika geriden takip ediyordu. Peloton ise ikinci sıradaki grubun beş altı dakika arkasında tırmanmaya başladı.
Julian Alaphilippe, sarı mayosunu güvende tutmak adına Izoard’a dört domestiğiyle birlikte pelotonun en ön tarafında tırmanıyordu. Ineos ise hemen arkasındaydı.
Izoard’da ana gruba ilk büyük tempoyu Movistar’lı Marc Soler ve Mikel Landa verdi. Soler, ana gruba kırbacı vurdukça vurdu ve grubu bir hayli küçülttü.
Izoard’ın zirvesine doğru Bardet ve Damian Caruso, zirveden ilk sırada geçmek için atak yaptılar. Caruso ilk, Bardet ikinci sırada geçti zirveyi. Galibier’den ilk geçen, polka dot mayoyu devralacaktı.
Izoard geçildi, Galibier’ye gelindi. Galibier’nin yarısı aynı koşullarda geçildi. Zirveye 7,4 km kalmıştı ki ilk önemli atak geldi. Kaçıştaki Movistar’lı Nairo Quintana, hazır irtifa yükselmişken gaza bastı. Çok kısa bir sürede içinde olduğu grubu silkeledi ve finişe yaklaşık 25 km kala en önde tek başına kaldı.
Ana grupta ise, bu Tour’da olmasa da önceki Tour’larda görmeye alışık olduğumuz üzere Ineos düzenli bir tempo veriyordu. Zirveye gelmeden ana gruptan ilk atağı yapan bisikletçi Ineos’lu Egan Bernal oldu. Bir Kolombiyalı önde tek başına giderken, diğer Kolombiyalı ana gruptaki genel klasman rakiplerini silkeliyordu.
Bernal’in ardından, takım arkadaşı Geraint Thomas’da atağını yaptı. Steven Kruijswijk ve Emanuel Buchmann takip edebildi ancak sarı mayo Alaphilippe’in artık takati kalmamıştı. Thibaut Pinot ise güç de olsa geriden gelerek Thomas’ın grubuna yetişti.
Alaphilippe çıkışta geride kaldı ancak inişte mükemmel bir performansla Thomas grubuna yetişti. Sarı mayo, Bernal’le olan farkını da koruduğu için en az bir gün daha Alaphilippe’in olacaktı.
Finişe 25 km kala en önde tek başına kalan Quintana, arkasına bir daha bakmadı. Etabı, en yakın takipçisi Bardet’nin 1:15, Bernal’in 4:46 ve diğer favorilerin 5:18 önünde bitirerek “Ben henüz ölmedim!” mesajı verdi Kolombiyalı.
Etabı ikinci sırada bitiren Bardet ise, polka dot mayonun yeni sahibi oldu.
Güne Alaphilppe’in 2:02 arkasında başlayan Bernal, gün biterken farkı 1:30’a indirerek genel klasmanda ikinci sıraya kadar yükseldi.
Bugün ise Alpler’deki ikinci gündeydik. 126 kilometrelik, etabın bitimine 37 km kala Col d’Iseran’ın geçileceği, finişin birinci kategoriden bir tırmanışın ardından yapılacağı 19. etap koşuldu. Daha doğrusu tam olarak koşulamadı.
12,9 kilometrelik, ortalama eğimin %7,5 olduğu Col d’Iseran’a kadar pek aksiyon beklenmiyordu. Ancak Tour’un belki de en dramatik anları, o sıralarda yaşandı. Genel klasman için daha önce hiç böylesine iddialı olmayan Thibaut Pinot, pelotonun üç dört dakika gerisine düştü. Acı çektiği yüzünden belli oluyordu. Medikal yardım aracına gelip sol dizine sargı yaptırdı. Ve birkaç kilometre sonrasında, gözyaşları içinde, bisikletinden inerek takım arabasına bindi Fransız.
Pinot, Tour 2019’a böyle veda etmemeliydi ancak elinden bir şey gelmiyordu. Takımının yaptığı açıklamaya göre önceki gün sol dizinde bir problem yaşamış, akşam yürümekte dahi zorluk çekmişti. Pinot’nun yarıştan çekilmesi, taraflı tarafsız herkesin içini burktu.
Genel klasman iddialısı isimlerin bir kişi azaldığı yarışımıza dönelim.
Finişe 70 km kala, yaklaşık 30 kişilik kalabalık kaçış grubuyla ana grup arasındaki fark bir dakika civarında seyrediyordu. Col d’Iseran’daki ve finişteki zaman bonusları artık iyice önem kazandığı için ana grup, kaçışın fazla uzaklaşmasına fırsat tanımadı.
Alaphilippe’in yokuşlardaki en büyük destekçisi Enric Mas, Iseran’ın henüz başlarında geride kaldı. Sarı mayo için oldukça kötü bir haberdi bu.
Enric Mas’ın yanı sıra Quintana da Iseran’ın erken kilometrelerinde favorilerin arkasında kaldı. Dünün diyetini ödemesi zaten çok yüksek ihtimaldi.
Iseran’da ilk atak Thomas’tan geldi. Aslında ataktan ziyade kuvvetli bir tempo artışı denilebilir. Bardet düştü, Alaphilippe ancak ayağa kalkarak tutunabildi. Fransız çok zorlanıyordu. Nitekim Kruijswijk’in tam bu noktada gelen atağı, LouLou’nun geride kalmasıyla neticelendi. Bernal ve Buchmann, Thomas ve Kruijswijk’a eşlik edebilen isimlerdi.
Zirveye beş kilometre kala Bernal’in atağı geldi. Bu, belki de Tour’un galibini belirleyecek ataktı. Kolombiyalı, genel klasmandaki tüm rakiplerini silkeleyerek kısa sürede kaçıştaki isimleri yakaladı ve yarışın lideri konumuna geldi.
Bernal, son olarak Simon Yates’i silkeleyerek zirveden ilk sırada geçti. Sekiz saniye zaman bonusunu aldı. 22 yaşında, Tour’un en genç bisikletisi olan Bernal; zirveyi Thomas, Kruijswijk, Buchmann’ın 40 saniye, sarı mayo Alaphilippe’in iki dakika önünde geçti. Sanal genel klasmanda sarı mayo artık Bernal’indi.
Zirve bitti, iniş başladı… Daha önümüzde yaklaşık 37 kilometrelik bir yol vardı. Ancak son tırmanış olan Montée de Tignes’nin öncesine yer alan Val d’Isère’de dolu fırtınası olduğu haberi geldi. Hatta bazı bölümlerde yaşanan toprak kayması sonucu yol kapalıydı. Ve etap erken bitirildi.
Col d’Iseran zirvesi, finiş noktası olarak kabul edilecekti. Etabın resmi bir kazananı olmadı ancak günün kazananı net bir şekilde Egan Bernal oldu. Kolombiyalı, Champ-Elysée öncesindeki, yarın koşulacak, son etabın öncesinde sarı mayoyu Alaphilppe’ten devraldı.
Yarın sarı mayonun nihai sahibini nihayet öğreniyoruz! 130 kilometrelik etabın son 33,4 km’sinde Val Thorens’i tırmanıyoruz. Oratalama eğim %5,5. Çıkılacak irtifa ise 2 bin 265 metre. Yarın akşamüstü, 2019 Tour’un galibini, Eurosport ekranlarında beraber öğrenelim!
Hazırlayan: Enes KANBUR