Sarı rengi yüzünden taksileri soymuş

ANTALYA'da, gece yarısı camını kırıp girdiği 10 ayrı taksiden hırsızlık yapan H.B. (30), polisin takibi sonucu yakalandı. Özellikle sarı renk dikkatini çektiği için taksilerden hırsızlık yaptığını öne süren H.B.'nin, bir taksinin kapısını açtığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Muratpaşa ilçesinde, farklı tarihlerde taksilerin camlarının kırılıp, hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada, hırsızlık şüphelisinin daha önce pek çok suç kaydı bulunan H.B. olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan H.B.'nin 10 ayrı taksinin camını kırdıktan sonra içerisinde bulunan paraları çaldığı ortaya çıktı. Şüpheli H.B.'nin polise verdiği ifadede, taksilerin renginin sarı olmasından dolayı dikkatini çektiği ve bu sebeple taksilerden hırsızlık yaptığını söylediği belirtildi. H.B.'nin, park halindeki bir taksinin camını kırarak hırsızlık yapması, kameralar tarafından anbean kaydedildi.Şüpheli H.B., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA