Ünlü Televizyoncu Erkan Tan'dan Gezi Eylemlerine Katılanlar İçin Skandal Sözler: Başları Kesilmeli

A Haber kanalındaki programında Mehter marşları eşliğinde yaptığı şovlarla tanınan sunucu Erkan Tan, Gezi eylemlerine katılanların başlarının kesilmesini istedi. Tan, "Bu saatten sonra, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu Sarı Etek olur" dedi.

"HÜKÜMETİ DEVİREBİLECEKLERİNİ ZANNETMEDİLER Mİ?"

Takvim gazetesindeki köşe yazısında Fransa'da benzin fiyatlarına gelen zammı protesto eden ve ülke geneline yayılan Sarı Yelekler'in gösterilerine değinen Tan, olayları Türkiye'ye taşımak isteyenlerin olduğunu ileri sürdü.Tan'ın 'Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu, Sarı Etek olur' başlığıyla Takvim'de yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Fransa yanıyor ise Türkiye de yansın diye içlerinden geçirenler yok mu? Sokaklara çıkalım, ortalığı yakıp yıkalım, ekonomiyi felç edelim, polislere düşmana saldırır gibi saldıralım diye yanıp tutuşanlar yok mu? Gezi olayları esnasında, CHP'nin ve HDP'nin çok sevdiği çapulcular, seçilmiş hükümeti devirebileceklerini zannetmediler mi? Emperyalist yamyamlarca desteklenmediler mi?"

Erkan Tan

"BAŞLARI KESİLMELİDİR"

"Ülkemizde, Osman Kavala başta olmak üzere, bazı iş adamları ve holdingler bu alçakları açıkça desteklemediler mi? DHKP-C, PKK, FETÖ mensubu kahpeler ile birlikte davrandılar. Devlete baş kaldırdılar. Silah sıktılar. Taş attılar. Molotof kokteyli attılar. Sadece kamu mallarına değil binlerce sivil vatandaşın malına mülküne zarar verdiler. Bu nedenle başları kesilmelidir. Bu saatten sonra, Türkiye'de Sarı Yelek hayali kuranların sonu Sarı Etek olur… Bu cümleyi fakir kardeşinize Alim Koptur adlı seyircimiz göndermiş… Çok hoşuma gitti. Sizler ile paylaşmak istedim."