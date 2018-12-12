12 Aralık 2018 Çarşamba 12:46



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sarı yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen, çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur" dedi.HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Yeşeren ve Yükselen Tehdit Dalgası" konulu bir basın açıklaması yaptı. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:"Bugüne kadar bir vesileyle yollarını bizimle ayıranlar beş stratejik hataya düşmüşlerdir. Birinci hata; MHP'nin başarılı olmasını engellemek, hatta MHP'yi siyasi tedavülden kaldırmak gayesidir. İkinci hata; gayrimeşru kurultay dayatmalarıyla partimizi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırma ve tartışmalara boğmaktır. Üçüncü hata; aksi iddialara rağmen yeni bir parti kurulmasına ortak olmak, buna destek vermektir. Dördüncü hata; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karşısında CHP-HDP-SP bloğuna girmektir. Beşinci hata; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde zillet ittifakının tarafı olmak, cumhur iradesinin karşısında bulunmaktır. Bu beş hatadan nedamet duyan her kardeşime, her arkadaşıma elbette kapımız da, gönlümüz de ardına kadar açıktır, açık kalacaktır. Hataya devam halinde tarih ve milliyetçi-ülkücü vicdan bunu kesinlikle affetmeyecektir.""EKRANLARDAN HAYASIZCA YAPANLAR FİTNE TETİKÇİLİĞİNİN SONUÇLARINA KATLANACAKLAR""Bugün zillet ittifakı rezaletin çukurundadır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için son kozlarını masaya sürmüşlerdir" diyen Bahçeli, Fransa'daki Sarı Yelekliler'in eylemlerine dikkat çekerek, "1 Nisan sabahı Türkiye için yeni bir kurgu yapan, yeni bir Gezi düşü kuran, yeni bir sokak hareketi düşleyen varsa kuşku yok ki buna pişman olacaktır. Masum taleplerin seslendirilmesi amacıyla sokağı adres gösterenler, bunu de televizyon ekranlarından hayasızca yapanlar fitne tetikçiliğinin sonuçlarına katlanacaklardır. Daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum; CHP-HDP-İP ve diğer mayası lekeli ortakları demokrasi dışı arayışlarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni berhava etmeyi amaçlıyorlarsa 12 Eylül öncesi şartları bu mankurtlara ikazla hatırlatmayı tarihi bir görev addederim. Fransa'yı baştan ayağa saran ve diğer Avrupa ülkelerine sıçrayan Sarı Yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini de şimdiden ifade etmek isterim. Sarı Yelek giyen çıplak yatmayı göze almalıdır. Bu işin şakası yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. Adalet Bakanlığının önüne sandalye atıp oturmak için rest çekenler, YSK'yı kuşatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarını denk almalıdırlar" ifadelerini kullandı. MHP'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne 'üç belediye fazla alırım, beş belediye eksik alırım' anlayışıyla yaklaşmadığını ve yaklaşmayacağını belirten Bahçeli, "1 Nisan 2019 sabahı Türkiye'nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, el ovuşturan, sarı rüyalar gören kim ya da kimler varsa karşılarında bizi bulacaklardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenip Cumhur İttifakı'nın geleceğin mimarı olabilmesi için 31 Mart 2019 eşiği güvenle ve demokratik denge eşliğinde geçilmelidir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi kapsamında bakıyor, bu şekilde kavrıyoruz. Çünkü Türkiye'nin beka düzeyinde tehditlerle muhatap olduğunu görüyor, sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına seve seve koyuyoruz. 31 Mart 2019'da Türkiye kazansın istiyoruz. 31 Mart 2019'da huzur, kardeşlik, refah, beka ve milli birlik öne çıksın diyoruz. Samimiyetle hareket edeceğiz, çerden çöpten, eften püften meselelere takılmayacağız. Milli mutabakatla Cumhur İttifakı'nın ruhuyla Türkiye'nin prangalarını söküp atacağız. Denizi geçmişken derede boğulmayacağız. Yeni bir Türk zaferine cumhurun ittifak duruşuyla imza atacağız. ve mutlaka başaracağız, 2023 hedeflerine el ele, omuz omuza, dayanışma halinde ulaşacağız" dedi.(İHA)