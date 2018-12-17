Protestoya Müdahale Eden Polis, "Burada Ne Yapıyorsun" Diyerek Sarı Yelekli Arkadaşına Sarıldı

Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler protestolarında ilginç bir an yaşandı. Görev başındaki polis, sarı yeleğiyle protestoya katılan arkadaşını görünce selam verip sarıldı.

Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler, polisin sert tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Gözaltına alınırken yerlerde sürüklenen eylemcilere, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edilirken, bir protestocu ve polisin selamlaşması dikkat çekti.

POLİS SARI YELEKLİ ARKADAŞIYLA SELAMLAŞTI

Paris sokaklarını darmaduman eden göstericiler, 5'inci gününde de sokağa çıkmaya devam etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında sarı yeleğiyle protestoya katılan arkadaşını gören bir polis, "Hey, burada ne yapıyorsun?" diyerek arkadaşıyla sarıldıktan sonra tekrar görevine döndü.