17 Aralık 2018, 10:40
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Protestoya Müdahale Eden Polis, "Burada Ne Yapıyorsun" Diyerek Sarı Yelekli Arkadaşına Sarıldı

Fransa Paris'te devam eden eylemler sırasında, tanıdık çıkan polis ve protestocunun tokalaştığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kullanıcı tarafından izlendi.

Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler protestolarında ilginç bir an yaşandı. Görev başındaki polis, sarı yeleğiyle protestoya katılan arkadaşını görünce selam verip sarıldı.

Emmanuel Macron'un istifasını isteyen Sarı Yelekliler, polisin sert tepkisiyle karşılaşmaya devam ediyor. Gözaltına alınırken yerlerde sürüklenen eylemcilere, biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edilirken, bir protestocu ve polisin selamlaşması dikkat çekti.

POLİS SARI YELEKLİ ARKADAŞIYLA SELAMLAŞTI

Paris sokaklarını darmaduman eden göstericiler, 5'inci gününde de sokağa çıkmaya devam etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında sarı yeleğiyle protestoya katılan arkadaşını gören bir polis, "Hey, burada ne yapıyorsun?" diyerek arkadaşıyla sarıldıktan sonra tekrar görevine döndü.

Emmanuel Macron,Paris,Fransa,Polis

YORUMLAR (7)
ADINIZI YAZIN: fransız polislerine can heyran
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SESSİZ EYLEMMİ: Hahaha burda sen şucusun bucusun diye vatandaş birbirini öldürdü sokağa davet eden de sorumlu malum kişi içerde şirin çocuk görünümlü içini siz biliyorsunuz
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SADO: arkadaşıdır cnm ne var bunda
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JOLER: Ümit başkalarının malını mülkünü yakmak ve yağmalama yapmak ne zaman hak arayışı oldu
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ADINIZI YAZIN: yaşasın fransa
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