09 Aralık 2018, 18:46
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Sarı Yelekliler: Dördüncü Perde Bitti, Macron Çözüm İçin Yeni Önerilerini Sunacak

Fransa'da cumartesi ülke genelinde düzenlenen ve yaklaşık 125 bin Sarı Yelekli'nin katıldığı protestolar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni önlemlerini açıklamaya hazırlanıyor.

Fransa'da cumartesi ülke genelinde düzenlenen ve yaklaşık 125 bin Sarı Yelekli'nin katıldığı protestolar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni önlemlerini açıklamaya hazırlanıyor…

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09 Aralık 2018 Pazar 18:46