Sarı Yelekliler: Dördüncü Perde Bitti, Macron Çözüm İçin Yeni Önerilerini Sunacak

Fransa'da cumartesi ülke genelinde düzenlenen ve yaklaşık 125 bin Sarı Yelekli'nin katıldığı protestolar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni önlemlerini açıklamaya hazırlanıyor…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'event=video_description&v=AAM_aRab4jQ&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F09%2Fsari-yelekliler-dorduncu-perde-bitti-macron-cozum-icin-yeni-onerilerini-sunacak&redir_token=cMHpYkKXoiYVLLPaYPPdG7FZEAN8MTU0NDQ1NjczN0AxNTQ0MzcwMzM3' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCK6I2eqLk98CFVGTfAodjKwMdEi0xO-0ke3PAQ' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'event=video_description&v=AAM_aRab4jQ&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F09%2Fsari-yelekliler-dorduncu-perde-bitti-macron-cozum-icin-yeni-onerilerini-sunacak&redir_token=cMHpYkKXoiYVLLPaYPPdG7FZEAN8MTU0NDQ1NjczN0AxNTQ0MzcwMzM3' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/12/09/sar...</a>