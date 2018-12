02 Aralık 2018 Pazar 12:22



?Sarı yelekliler? eyleminde gözaltına alınanların sayısı 224'e yükseldi Mahmut Can EMİR, ( DHA ) - FRANSA'da başlayan ve katılım oranı gün geçtikçe artan 'sarı yelekliler' eyleminde şu ana kadar en az 224 kişinin gözaltına alındığı ve 110 kişinin de olaylar sırasında yaralandığı duyuruldu. Fransa 'da yüzde 23 zamlanan akaryakıt fiyatlarını protesto amacıyla 17 Kasım'da başlayan 'sarı yelekler' eyleminde 17'si güvenlik güçlerinden olmak üzere 110 kişi yaralandı. Paris 'in Şanzelize Caddesi 'nde protestocular Fransa Ulusal Marşı'nı okudu ve 'Macron İstifa' sloganları attı.Fransa polisinin, 'sarı yelekliler' eyleminde toplam 224 kişinin gözaltına alındığını açıklamasından sonra bir açıklamada bulunan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner , Şanzelize Caddesi'nde 200 civarı barışçıl protestocu olduğunu ancak güvenlik çemberinin dışındaki yaklaşık bin 500 kişinin provokatif eylemlerde bulunduğunu söyledi. Castaner, ülke genelinde 190 ayrı yangına müdahale edildiğini ekledi. İçişleri Bakanı ayrıca, henüz olağan üstü hal ilan edilmediğini söyledi ve ekledi, 'Benim için hiçbir şey tabu değil, her ihtimali değerlendirmeye açığım.'Fransa İçişleri Bakanlığı , ülke genelinde devam eden eylemlere Cumartesi günü yaklaşık 75 bin kişinin katıldığını açıkladı. Edouard Philippe beş bin polisin göstericilere müdahale etmek için görevlendirildiğini söyledi.Fransa dışında Belçika ve Hollanda 'ya da sıçrayan eylemle ilgili konuşan Başbakan Phillippe, yerel televizyon kanalı BFM TV 'de protestoculara, eylemi 'barışçıl' haline geri çevirmeleri gerektiği çağrısında bulundu. Eylemler Cuma günü Brüksel ve Hollanda'ya da sıçramış; Brüksel'deki gösterilerde 300'e yakın protestocu ana Avrupa Birliği binaları çevresinde eylem yapmıştı. Brüksel'deki Cuma günü gerçekleştirilen gösterilerde polis, protestoculara biber gazı ve gaz bombasıyla müdahale etti. Hollanda'nın Den Haag kentinde ise 'sarı yelekliler' yüksek fiyat oranları ve artan yoksulluğu protesto etti.FOTOĞRAFLI