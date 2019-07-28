Sarı Yelekliler eylemleri, 37'nci haftasında devam ediyor

Fransa 'da 17 Kasım 2018'de başlayan hükümet karşıtı Sarı Yelekliler eylemleri, katılımcı sayısındaki düşüşe rağmen 37'nci haftasında devam ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri 37'nci haftasında devam ederken; katılımcı sayısında önceki haftaya göre düşüş olduğu görüldü.

Katılımın en yüksek düzeyde görüldüğü Paris'te, eylemciler, Eyfel Kulesi'nin önünde toplanarak yürüyüşe başladı. Eylemler hafiflese de, Prensa Latina'da yer alan habere göre, bazı protestocular, Macron kendilerini 'dinleyene kadar ve halk üzerinde baskı oluşturan politikalarını terk edene dek' sokaklara çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Paris yakınlarında bir kasabada polisin bir eylemciyi sürükleyerek gözaltına aldığı görüldü. Paris başta olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolar kapsamında söz konusu görüntülerde, eylemcilerin Toulouse ve Leon bölgelerinde de yürüyüşlerine devam ettikleri görüldü.

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

20 Haziran'da sarı yelekliler, Temmuz 2016'da gözaltında hayatını kaybeden Adama Traore için de sloganlar atmıştı. 19 Temmuz 2016 yılında Paris'in Beaumont-sur-Oise bölgesinde, kardeşi ile beraber 24'üncü yaş gününü planlayan Adama Traore, polis tarafından kimlik sorgulaması yapıldığı sırada, üzerinde kimliği olmadığı için kaçmaya çalışmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan Adama Traore, gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

Görüntü Dökümü

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-Polisin eylemciyi sürükleyerek gözaltına alma anı

-Eylemcinin yüzüne biber gazı sıkan polisin görüntüsü

-Prestolardan detaylar